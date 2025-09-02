Irmã de Gracyanne Barbosa quebra o silêncio sobre namoro de Belo: ‘Não torço’ Giovanna Jacobina falou com carinho sobre o cantor e afirmou que ainda torce por uma reconciliação entre ele e a musa fitness Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 02/09/2025 - 14h11 (Atualizado em 02/09/2025 - 14h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A irmã de Gracyanne Barbosa, Giovanna Jacobina, expressou carinho por Belo, ex-cunhado e cantor.

Giovanna mencionou não torcer pelo novo relacionamento de Belo, mas deseja sua felicidade.

Atualmente, Belo namora a influenciadora Rayane Figliuzzi.

Fãs do ex-casal ainda esperam por uma possível reconciliação entre Belo e Gracyanne. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne Barbosa, falou sobre novo relacionamento de Belo Reprodução/Instagram/@graoficial/@belo

Mesmo com o fim do casamento entre Gracyanne Barbosa e Belo, o carinho da família dela pelo cantor parece seguir firme e forte! 👨‍👩‍👧

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, a irmã de Gracyanne, Giovanna Jacobina, abriu o coração ao falar sobre sua relação com o ex-cunhado, que a tratou como filha durante anos.

“Considero ele como meu pai há muitos anos, tenho um carinho muito grande por ele. O relacionamento que ele está, lógico, não é o que eu torço, torço pela família desde que sou pequenininha continuar assim, mas quero ele feliz, quero minha irmã feliz e torço muito pelos dois.” 💔

Atualmente, Belo está namorando a influenciadora Rayane Figliuzzi e inclusive marcou presença na festa do enteado no último sábado (30).

‌



A fala de Giovanna, claro, não passou despercebida pelos fãs do ex-casal, que seguem alimentando esperanças de uma reconciliação entre Belo e Gracyanne. Será que ainda tem volta? 👀

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.