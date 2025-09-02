Logo R7.com
Blog da Fabíola Reipert

Irmã de Gracyanne Barbosa quebra o silêncio sobre namoro de Belo: ‘Não torço’

Giovanna Jacobina falou com carinho sobre o cantor e afirmou que ainda torce por uma reconciliação entre ele e a musa fitness

Fabíola Reipert|Fabíola Reipert

  • A irmã de Gracyanne Barbosa, Giovanna Jacobina, expressou carinho por Belo, ex-cunhado e cantor.
  • Giovanna mencionou não torcer pelo novo relacionamento de Belo, mas deseja sua felicidade.
  • Atualmente, Belo namora a influenciadora Rayane Figliuzzi.
  • Fãs do ex-casal ainda esperam por uma possível reconciliação entre Belo e Gracyanne.

Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne Barbosa, falou sobre novo relacionamento de Belo Reprodução/Instagram/@graoficial/@belo

Mesmo com o fim do casamento entre Gracyanne Barbosa e Belo, o carinho da família dela pelo cantor parece seguir firme e forte! 👨‍👩‍👧

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, a irmã de Gracyanne, Giovanna Jacobina, abriu o coração ao falar sobre sua relação com o ex-cunhado, que a tratou como filha durante anos.

“Considero ele como meu pai há muitos anos, tenho um carinho muito grande por ele. O relacionamento que ele está, lógico, não é o que eu torço, torço pela família desde que sou pequenininha continuar assim, mas quero ele feliz, quero minha irmã feliz e torço muito pelos dois.” 💔

Atualmente, Belo está namorando a influenciadora Rayane Figliuzzi e inclusive marcou presença na festa do enteado no último sábado (30).


A fala de Giovanna, claro, não passou despercebida pelos fãs do ex-casal, que seguem alimentando esperanças de uma reconciliação entre Belo e Gracyanne. Será que ainda tem volta? 👀

