Irmã de Gracyanne Barbosa quebra o silêncio sobre namoro de Belo: ‘Não torço’
Giovanna Jacobina falou com carinho sobre o cantor e afirmou que ainda torce por uma reconciliação entre ele e a musa fitness
Mesmo com o fim do casamento entre Gracyanne Barbosa e Belo, o carinho da família dela pelo cantor parece seguir firme e forte! 👨👩👧
Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, a irmã de Gracyanne, Giovanna Jacobina, abriu o coração ao falar sobre sua relação com o ex-cunhado, que a tratou como filha durante anos.
“Considero ele como meu pai há muitos anos, tenho um carinho muito grande por ele. O relacionamento que ele está, lógico, não é o que eu torço, torço pela família desde que sou pequenininha continuar assim, mas quero ele feliz, quero minha irmã feliz e torço muito pelos dois.” 💔
Atualmente, Belo está namorando a influenciadora Rayane Figliuzzi e inclusive marcou presença na festa do enteado no último sábado (30).
A fala de Giovanna, claro, não passou despercebida pelos fãs do ex-casal, que seguem alimentando esperanças de uma reconciliação entre Belo e Gracyanne. Será que ainda tem volta? 👀
