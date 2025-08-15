Gracyanne Barbosa curte vídeo da ‘Venenosa’ sobre crise no namoro de Belo
Publicação curtida pela influenciadora também aponta que ela e o cantor estariam se reaproximando
Parece que o climão está formado! Belo estaria vivendo uma crise no namoro com Rayane Figliuzzi e se reaproximando de Gracyanne Barbosa. A ex do cantor, inclusive, curtiu um vídeo da Hora da Venenosa noticiando a situação. 👀
Segundo fontes próximas, Belo e Gracyanne têm passado mais tempo juntos e essa aproximação já levanta rumores de reconciliação. Eles também comemoraram juntos o aniversário da mãe do pagodeiro, dona Terezinha, mas Rayane não foi convidada.
Nos bastidores, assessores e empresários do cantor estão preocupados. Rayane vem se envolvendo em polêmicas e até perdeu a paciência em barracos públicos com o ex-marido. O problema é que isso já teria custado caro: Belo teria perdido um contrato de R$ 1 milhão por ter sua imagem ligada a ela.
Como dizem por aí… onde há fumaça, pode estar voltando fogo antigo! 🔥
