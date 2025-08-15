Gracyanne Barbosa curte vídeo da ‘Venenosa’ sobre crise no namoro de Belo Publicação curtida pela influenciadora também aponta que ela e o cantor estariam se reaproximando Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 15/08/2025 - 11h50 (Atualizado em 15/08/2025 - 12h14 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Belo estaria enfrentando uma crise no namoro com Rayane Figliuzzi.

O cantor tem se reaproximado de sua ex, Gracyanne Barbosa, que curtiu um vídeo sobre a situação.

Rumores de reconciliação aumentam após eles comemorarem juntos o aniversário da mãe de Belo.

Assessores do cantor estão preocupados com as polêmicas envolvendo Rayane, que impactaram sua carreira. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Gracyanne e Belo estariam se reaproximando em meio à crise no namoro do cantor Reprodução/Instagram/@graoficial

Parece que o climão está formado! Belo estaria vivendo uma crise no namoro com Rayane Figliuzzi e se reaproximando de Gracyanne Barbosa. A ex do cantor, inclusive, curtiu um vídeo da Hora da Venenosa noticiando a situação. 👀

Segundo fontes próximas, Belo e Gracyanne têm passado mais tempo juntos e essa aproximação já levanta rumores de reconciliação. Eles também comemoraram juntos o aniversário da mãe do pagodeiro, dona Terezinha, mas Rayane não foi convidada.

Gracyanne Barbosa curtiu vídeo da 'Venenosa' sobre crise entre Belo e namorada Reprodução/Instagram

Nos bastidores, assessores e empresários do cantor estão preocupados. Rayane vem se envolvendo em polêmicas e até perdeu a paciência em barracos públicos com o ex-marido. O problema é que isso já teria custado caro: Belo teria perdido um contrato de R$ 1 milhão por ter sua imagem ligada a ela.

Como dizem por aí… onde há fumaça, pode estar voltando fogo antigo! 🔥

