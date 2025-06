‘Homem com H’: música teve inspiração em novela e quase foi vetada por Ney Matogrosso Compositor Antônio Barros, inspirado pelo cantor e por personagem de Dias Gomes, transformou acordeom de música portuguesa em sanfona nordestina Enigmas do Rock|Fabricio MazoccoOpens in new window 26/06/2025 - 09h09 (Atualizado em 26/06/2025 - 09h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ney Matogrosso fez de 'Homem com H' uma de suas músicas mais icônicas Fabricio Mazocco

Quem assistiu a Homem com H notou a cena em que Ney Matogrosso se recusa a gravar o forró que dá nome ao filme. Liberdade poética à parte, em alguns trechos do filme, isso realmente aconteceu, mas a história deste sucesso nacional começa bem antes.

O ano era 1973. O paraibano, cantor e compositor Antônio Barros aproveitava o descanso em sua casa. Sem nada importante a fazer, ligou a TV. Na tela do aparelho, Gerson Conrad, João Ricardo e um enigmático cantor com todos os trejeitos possíveis, Ney Matogrosso, dançando e cantando com sua voz aguda a canção O Vira.

Barros ficou maravilhado com aquela apresentação e na hora quis compor uma melodia. Ele queria que a sua música refletisse aquela vibração que estava assistindo. O que já lhe saltou de imediato foi transformar aquele acordeom característico da música portuguesa em uma sanfona nordestina.

Ficou com aquela música na cabeça até que a TV lhe deu outra inspiração. Acompanhando a novela O Bem Amado, de Dias Gomes, surgiu o personagem icônico Odorico Paraguaçu (vivido pelo ator Paulo Gracindo), um político-coronel prefeito de Sucupira e que se mostrava sem escrúpulo algum.

‌



Na cena em que Barros assistia, Odorico soltou mais um dos seus pensamentos: “Eu nunca vi rastro de cobra e nem couro de lobisomem”. A citação do personagem fez Barros correr para a anotar e escrever o resto da letra para aquela música que havia feito ao assistir e ouvir O Vira. Ao concluir a canção, que deu o nome de Homem com H, sonhou alto: quem sabe aquele cantor de voz aguda gravaria essa mesma canção que o inspirou.

A década de 80 entrava sem pedir licença. Em carreira solo, Ney Matogrosso preparava mais um disco. Na seleção de músicas, lá estavam Nilo Romero, Chico Buarque, Rita Lee e tantos outros compositores.

‌



O produtor Marco Mazzola chegou para o intérprete e lhe entregou uma fita. Pediu para Ney ouvir e sugeriu incluir no álbum. Era um forró de Antônio Barros, a Homem com H. Ney ouviu com atenção e já se mostrou convicto que não gravaria. “Nunca gravei um forró”, justificou. O produtor ainda tentou persuadi-lo, mas Ney estava decidido. “Não!”

Mazzola insistiu mais e conseguiu convencê-lo a gravar com a condição que, se Ney gostasse do resultado, entraria no disco. Caso contrário, ficaria de fora. E mais: sugeriu levar a algum amigo e pegar outra opinião.

‌



Foi o que Ney fez. Gravou, pegou aquela gravação ainda não finalizada e mostrou ao amigo Gonzaguinha, filho de Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Gonzaguinha ouviu atento e falou com toda sinceridade que lhe era possível: “Ney, se você não gravar essa música, não tem mais ninguém que possa fazer”.

Ney ligou para o produtor: “Você venceu, vou gravar!”. Voltou no dia seguinte ao estúdio e gravou a voz definitiva da Homem com H.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp