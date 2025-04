Banda formada por gigantes do metal paulista se prepara para lançamento do primeiro álbum Conheça Ready to be Hated, banda formada por ex-integrantes do Shaman, Angra e Noturnall Essa eh do Rock|Antonio De PauloOpens in new window 30/04/2025 - 09h18 (Atualizado em 30/04/2025 - 09h18 ) twitter

Thiago Bianchi, Luis Mariutti, Fernando Quesada e Rodrigo Oliveira são o Ready to be Hated Divulgação/Readytobehated

A banda de metal Ready to be Hated divulgou nesta terça-feira (29) o nome do seu primeiro álbum, que será lançando nesta sexta-feira (02), nos serviços de plataformas de streaming musicais.

The Game of Us (2025) será o nome deste novo trabalho, que será composto pelas quatro canções já antecipadas pela banda (Searching for Answers, The Old Becomes the New, Something to Say e Us Against Them), junto com outras cinco canções ainda não divulgadas.

De acordo com a postagem feita na rede social da banda, o novo álbum trata-se da “[transformação das] nossas vivências em um disco que também é um jogo real. [Das] alegrias e aflições vividas, colocando histórias pessoais em jogo, literalmente”.

A capa do álbum será divulgado no Instagram da banda nesta quarta-feira (30). O primeiro show da banda está marcada para o dia 04 de maio no festival Bangers Open Air, que vai acontecer no Memorial da América Latina, em São Paulo. A apresentação está marcada para o palco Waves Stage a partir das 15h40.

‌



Quem são Ready to be Hated?

Formado no final do ano passado, Ready To Be Hated é uma banda de power metal paulistana formada pelo baixista Luis Mariutti (ex-Angra e ex-Shaman), composta por músicos de peso na cena nacional, como o vocalista Thiago Bianchi (Noturnall e ex-Angra), o baterista Rodrigo Oliveira (Korzus), além do guitarrista Fernando Quesada (ex-Shaman, ex-Armored Dawn, ex-Noturnall).

No dia do lançamento, a banda lançou um EP com três faixas, inclusas agora no primeiro álbum, junto com o vídeo clipe de Something to Say.

‌



“Essa banda não diz apenas sobre mim ou seus integrantes. É sobre persistência e atitudes. Sobre a capacidade de preservar a própria identidade no mundo onde as opiniões e críticas são amplificadas. A verdadeira liberdade está em ser capaz de ouvir, refletir e seguir em frente”, disse o baixista Luis Mariutti em um vídeo publicado em suas redes sociais.

“Em uma época do ´hate´, a banda mostra que desde seu nome, não apenas aceita as críticas, mas as tornas combustível para seguir em frente, apresentando uma atitude desafiadora e uma disposição para enfrentar a rejeição com autenticidade e coragem”, se autodescreve a banda.

‌



Power Metal Paulista

Outro detalhe. Para os ouvidos mais “arpejados” pelos trabalhos de André Matos com Viper, Angra e Shaman, Ready to be Hated transparece experiência nítida. Um banho de power metal progressivo. Não à toa, estamos falando de dois ex-integrantes do Shaman juntos em um projeto autoral.

De fato, é uma banda que demonstra ter se preparado muito para o show no Bangers Open Air.

Bom show!

