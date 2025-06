Belo Horizonte se prepara para a noite mais densa do black metal brasileiro Durante 12 horas, a capital do metal será palco com bandas como Drowned, Torture Squad e Miasthenia Essa eh do Rock|Antonio De PauloOpens in new window 13/06/2025 - 10h10 (Atualizado em 13/06/2025 - 10h10 ) twitter

Mayara "Undead" Puertas (vocal), Rene Simionato (guitarra), Castor (baixo) e Amilcar Christófaro (bateria) são o Torture Squad, banda de thrash e death metal formada em 1990 em São Paulo (SP). Destaca suas apresentações no Rock in Rio 2019 e Summer Breeze Brasil 2024 Divulgação/ViradaMetalBH

O céu vai escurecer mais cedo, e o dia será mais sombrio, neste sábado (14) em Belo Horizonte, quando acontece a 3ª edição da Virada Metal, evento que promete 12 horas seguidas do mais pesado som nas terras trevosas de sarcófagos e sepulturas, a capital nacional do metal.

Bandas de peso da cena nacional, com mais de trinta anos de metal (death/thrash/black), se enfileiram no palco da maior casa de show de Minas, como Drowned (MG), Torture Squad (SP), Flesh Grinder (SC), Ancestral Malediction (SP), Miasthenia (DF) e Necrotério (PR).

Da cena mineira, o Drowned, veteranos da Cogumelo Records*, puxa “a carroça” para os mineiros da Sages of Darkness e Sentence (ambos de Uberlândia), Tumor (Uberaba) e Excoria (Governador Valadares). A Excoria, inclusive, lançou um EP, o Suffocating in Pestilence, também pela Cogumelo em 2022.

Das bandas “de fora”, Torture Squad (SP) é um dos gigantes nomes da noite. Não perca. Aproveite e ouça Hellbound (2008) e Pandemonium (2003). São clássicos do death metal brasileiro. Em 2023, participaram do trabalho com os irmãos Max e Igor Cavalera, tocando com o Cavalera Conspiracy, no single** “Troops of Doom”, em uma readaptação da canção do álbum “Morbid Visions” de 1986.

‌



Destaque também para Dark Tower (RJ), formada em 2006, com lançamentos dos álbuns Eight Spears (2016) e Oblivion (2019). A banda carioca segue sendo uma banda com forte presença na cena underground, marcando presença em festivais como o Dark Dimensions Fest no Carioca Club em São Paulo no começo do ano.

Os ingressos antecipados podem ser comprados pelo site da plataforma de venda de ingressos Sympla (quinta-feira às 21h tava custando R$ 80 o antecipado). Na portaria, a entrada está valendo R$ 95.

‌



Serviço

Local: MISTER ROCK

Av. Teresa Cristina 295 - Prado, BH

‌



Abertura da casa: 13h40

Início dos shows: 14h20

Previsão:

Sentence: 14h20

Excoria: 15h05

Sages of Dakness: 15h50

Drowned: 16h35

Flesh Grinder:17h30

Dark Tower: 18h30

Miasthenia: 19h25

Torture Squad: 20h40

The Damnnation: 21h50

Ancestral Malediction: 22h45

Necrotério: 23h40

Tumor:00h35

Sardonic Force: 01h20

*A Cogumelo Records é um selo fonográfico brasileiro, fundado em 1980 em Belo Horizonte (MG) que se tornou um dos mais icônicos e influentes da história do metal mundial, fomentando inúmeras bandas, principalmente em Minas. É o pai do metal mineiro. Pede bença pro pai.

**O Cavalera Re-Recordings é um projeto liderado pelos irmãos Max Cavalera e Igor Cavalera, ex-membros fundadores do Sepultura, no qual eles regravaram dois trabalhos clássicos da fase inicial da banda: o EP Bestial Devastation (originalmente lançado em 1985) e o álbum Morbid Visions (originalmente lançado em 1986).

