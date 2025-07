Cogumelo Records reabre as portas e lança esperado álbum remasterizado do Overdose Primeiro álbum completo de lendária banda do metal mineiro era o único ainda não remasterizado pelo selo Essa eh do Rock|Antonio De PauloOpens in new window 08/07/2025 - 12h01 (Atualizado em 08/07/2025 - 12h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lançado em 1989, disco foi o primeiro trabalho completo da banda Overdose Divulgação/@cogumelorecordsoficial

You’re Really Big! O primeiro álbum da lendária banda Overdose foi relançando neste sábado (05), remasterizado, na reinauguração da loja de discos da gravadora Cogumelo Records.

Depois do lançamento, em 1985, do slipt* Século XX / Bestial Devastation, com o Sepultura, o álbum You’re Really Big! foi o primeiro trabalho completo do Overdose, lançado quatro anos depois, todos pela Cogumelo Records.

O trabalho é considerado comunidade metal brasileira (seja pela mídia especializada, por headbangers**, historiadores e pela própria Cogumelo) como um marco do thrash metal nacional, fundamental para estabelecer Belo Horizonte como um polo do metal extremo na década de 80.

Sobre o relançamento do álbum, para o site Road to Metal, o fundador do Overdose, Claudio David, contou que Houve uma vendagem ótima durante o relançamento dos álbuns do Overdose há dez anos, e ficou faltando o You’re Really Big!

‌



“Com esse lance do Spotify, plataformas digitais e da internet, duas mil cópias para cada disco acabaram sendo surpreendentes para gente e para a Cogumelo”, disse Claudio para a Road to Metal

Reabertura da loja

João Eduardo e Pat, donos da Cogumelo Record, começaram em 1980 como uma loja de discos em Belo Horizonte Divulgação/@cogumelorecordsoficial

O relançamento deste disco foi a cereja do bolo para a inauguração da nova loja da Cogumelo Records, que vai funcionar no mesmo lugar, na galeria Mix Shopping (Avenida Augusto de Lima, 555, Loja 29, Centro, Belo Horizonte).

‌



Agora a gravadora vai funcionar no espaço de duas lojas da galeria, ainda no primeiro andar, se transformando em um verdadeiro museu, com diversos quadros representando seus principais discos lançados ao longo de seus 40 anos de trajetória.

As artes originais usadas nas capas dos discos Rotting, do Sarcófogo, e Schizophrenia, do Sepultura. Como também o cartaz do primeiro show do Sepultura e Overdose.

‌



Uma parada obrigatória para está de visita em Belo Horizonte.

*Um split é um lançamento (geralmente um álbum, EP ou single) que reúne duas ou mais bandas, cada uma contribuindo com um conjunto de faixas exclusivas. Cada banda tem seu próprio espaço no disco, como se fosse uma divisão do material.

** Headbanger (também chamado de metalhead ou metaleiro) é a denominação da cultura de fãs de heavy metal e suas variantes

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.