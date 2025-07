Confira as dicas de onde comemorar o dia mundial do Rock em Belo Horizonte BH se prepara para celebrar a data com diversos eventos pela cidade; para todos os gostos e bolsos Essa eh do Rock|Antonio De PauloOpens in new window 12/07/2025 - 15h03 (Atualizado em 12/07/2025 - 15h03 ) twitter

Guitarrista toca em festival na esplanada do Mineirão no dia do Rock ano passado Antonio De Paulo

Belo Horizonte, a capital nacional do Heavy Metal, já está pronta para celebrar neste final de semana o dia mundial do rock, com diversos shows e apresentações que acontecerão em vários pontos pela cidade. Para todos os bolsos e gostos.

Para os nostálgicos dos anos 80, do pop rock nacional: neste sábado (12), pelo terceiro ano seguido, o Prime Rock Brasil (festival itinerante que reúne as principais bandas da década de ouro do rock brasileiro) acontece em Belo Horizonte nesta data festiva, celebrando “o dia mundial do Rock”.

Neste ano tocam Capital Inicial, Barão Vermelho, Biquíni, Nando Reis, Paula Toller, Fernanda Abreu e Humberto Gessinger. O evento está previsto para começar às 12 horas na Esplanada do Mineirão, com previsão de término às 23h. O ingresso mais barato (pista) está custando R$ 220, e pode ser comprado pelo site da blueticket. Essa é a quinta edição do Prime Rock em BH.

Outra opção para os “oitentistas” é Dado Villa-Lobos, antigo guitarrista do Legião Urbana, convidado para tocar com a Orquestra Opus, tocando os maiores hits da banda liderada por Renato Russo. O conserto acontece, também sábado (12), no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro - BH), com os ingressos custando a partir de R$ 50.

‌



DE GRAÇA

Nada melhor do que as opções que ofereçam entretenimento e acessibilidade. Para quem busca essa alternativa, o Mister Rock, a maior casa de shows de Minas, fará o seu especial com diversas bandas de tributo neste sábado (12) e domingo (13). Vão tocar Pink Floyd Collection, Ledd II, Trem da Sete, Lure, Vol. 4 e Uaiowa, entre outros. Também tocam Gleyson (Carne Nua), Maurinho (Ex- TiaNastacia) e Bauxita (Codigo B). O especial acontece na Avenida Augusto de Lima, no bairro Barro Preto, tradicional espaço de rua da cena roqueira belo horizontina*

‌



E se prepare ai. Semana que vem, a mesma casa de show irá organizar o “especial do rock” com bandas autorias, com já confirmação da banda Overdose (em breve, mais informações).

Outra opção gratuita no sábado, para quem busca um espaço mais família, é o Arraial do Rock, evento que acontece no bairro Planalto na Praça Nossa Senhora da Paz, com direito a quadrilha e shows da banda Disco Velho, misturando a festa junina e rock. O evento também promete um diversa praça de alimentação, com comidas típicas juninas, mineiras, petiscos, entre outros.

‌



*onde antes ocorria o “Bloco dos Camisa Preta”. Nesta avenida, durante o Carnaval, o “bloco de rua” desfilava, o que na verdade era a apresentação de diversos shows de bandas. Isso antes da popularização do Carnaval de rua em BH. Na verdade a cena roqueira de Belo Horizonte tinha com o bairro Barro Preto uma referencia de pertencimento, de ocupação espacial, devido as diversas atividades e pulsos culturais que ocorriam na região. Lá ficava o Stonehenge Bar (recentemente comprado pelo Mister Rock e nomeado Caverna Rock Pub). Lá também tem o estúdio de música do RonyStones, uma das mais antigas da capital. Nas proximidades ficava a Casa Cultural Matriz, do casal Edmundo e Andrea. Não atoa o Mister Rock fica por lá.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.