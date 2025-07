Dado Villa-Lobos toca Legião com orquestra em Belo Horizonte Apresentação vai acontecer neste sábado (12) no Grande Teatro do Sesc Palladium, no Centro da capital mineira Essa eh do Rock|Antonio De PauloOpens in new window 12/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/07/2025 - 02h00 ) twitter

Dado Villa-Lobos vai se apresentar com orquestra na véspera do Dia Mundial do Rock Divulgação/Orquestra Opus/Naiara Napoli

Dado Villa-Lobos, guitarrista do Legião Urbana, toca neste sábado (12) como convidado principal da Orquestra Opus. No programa estão os principais hits da lendária banda de Brasília liderara por Renato Russo. A apresentação, na véspera do Dia Mundial do Rock, acontece no Grande Teatro do Sesc Palladium, em Belo Horizonte.

Desde 2007, a orquestra mineira fundada pelo maestro Leonardo Cunha, composta por 23 músicos, convida artistas do rock e da MPB homenageando suas carreias, como Milton Nascimento, Daniela Mercury e Nando Reis, entre outros.

“Ter o Dado Villa-Lobos conosco nesse palco é uma honra imensa. Ele é parte viva da história da música brasileira. Será uma noite de muita nostalgia, quando o público poderá ouvir as canções que marcaram muitas histórias com o próprio compositor, acompanhado por arranjos exclusivos da orquestra. Será um clima diferente e requintado para canções tão populares e também homenagearemos o Dia Internacional do Rock”, diz o maestro.

No repertório da noite estarão sucessos da banda de obras como o Legião Urbana (1985), Dois (1986), Que País é Este (1987) e As Quatro Estações (1989), além de canção próprias do Dado Villa-Lobos do álbum MTV Apresenta Dado Villa-Lobos: Jardim de Cactus (2005).

Música clássica urbana

Essa não é a primeira vez que Villa-Lobos, da Legião Urbana, flerta com a música clássica. Em 2011, durante o Rock in Rio IV, ele participou, com Marcelo Bonfá na bateria, da apresentação da Orquestra Sinfônica Brasileira. O show também teve participação especial de Dinho Ouro Preto (Capital Inicial), Hebert Vianna (Os Paralamas do Sucesso), Pitty, Rogério Flausino (Jota Quest) e Toni Platão.

Já em 2024, Dado Villa-Lobos foi convidado pela Orquestra Petrobrás em um projeto que percorreu as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Natal e Recife, chamado Legião Sinfônico.

Serviço:

Data:12/07 - sábado

Horário: 21h

Local: Grande Teatro do Sesc Palladium

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro - BH

Ingressos no Sympla a partir de R$ 50

