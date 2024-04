Gigantes da cena nacional dos anos 80 tocam em BH no Dia do Rock Ira!, Titãs e Paralamas do Sucesso são atrações confirmadas em evento que acontecerá 13 de julho

Que dia! A Prime Rock Brasil, organizadora do festival itinerante que acontece por todo o país, anunciou as sete bandas confirmadas para o evento que vai acontecer no Dia do Rock, 13 de julho, sábado, direto da Esplanada do Mineirão em Belo Horizonte (MG).

Anota aí, que as bandas já confirmadas são: Ira!, Titãs, Paralamas do Sucesso, Blitz, Nando Reis, Humberto Gessinger (Engenheiros do Hawaii), além de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá tocando Legião Urbana.

"Ao vivo", é uma oportunidade única de mergulhar no incrível universo do rock nacional dos anos 80, com bandas protagonistas na cena paulista (Ira! e Titãs), carioca (Blitz e Paralamas) e gaúcha (Engenheiros do Hawaii); além de relembrar a febre da Legião. Todos gigantes da primeira grande onda do rock nacional, como ficou conhecido o movimento.

Está será a quarta edição do Prime Rock Brasil em Belo Horizonte. É tradição do festival o saudosismo com as bandas do movimento. No ano passado tocaram Paulo Ricardo (RPM), Nenhum de Nós, Frejat e Paula Toller (Kid Abelha).

"A proposta do festival, desde sua primeira edição em 2018, sempre foi homenagear as grandes bandas dos anos 80, com os clássicos do Rock Nacional. Desde o primeiro momento, essa é a razão do festival existir", disse Léo Ziller, um dos organizadores do festival, para o Blog Essa Eh do Rock.

A venda de ingressos começa no dia 10 de abril, no site da BlueTicket. Até o momento não há previsão para vendas em loja física.