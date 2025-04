Roqueiros compartilham suas playlists em celebração ao Dia Mundial do Churrasco Líderes do Ultraje a Rigor, Biquini e Pedra Letícia divulgam suas músicas preferidas para ouvir durante um bom churras regado a rock Essa eh do Rock|Antonio De PauloOpens in new window 24/04/2025 - 10h08 (Atualizado em 24/04/2025 - 10h08 ) twitter

Roqueiros escolhem suas músicas preferidas para celebrar o Dia Mundial do Churrasco Freepik/@chandlervid85

Biquini Churrascão. Rock Carvão. Altos Churrascos. Esses são os nomes das playlists de três músicos “churrasqueiros” amantes da carne assada e temperada com rock.

Nesta quinta-feira (24), no Dia Mundial do Churrasco, Roger Moreira, do Ultraje a Rigor, Bruno Gouvêa, do Biquini (ex Biquini Cavadão), e Fabiano Cambota, do Pedra Letícia, divulgaram suas playlists secretas com suas músicas preferidas para se ouvir durante a “celebração da carne”.

Na lista criada por Roger Moreira, do Ultraje, denominada Altos Churrascos, o destaque estão nos clássicos internacionais como Creedance Clearwater Revival, Rolling Stones e The Clash (ZZ Top, Los Lobos, Bob Dylan, Cream, Santana, Tears For Fears, Bob Marley, The Who, The Beach Boys... putz, fino viu!)

Na lista criada por Bruno Gouvêa, do Biquini, chamada de Biquini Churrascão, um tour pelo pop rock Brasil, entre os anos 80, 90 e atualidades, e levemente temperada com MPB (Lenine, Ritchie, Zélia Duncan, Izabela Brant, Gilberto Gil, Arlindo Cruz, Tim Maia, Alceu Valença, Vanessa da Mata, Melim, Marisa Monte... acha que eu não conheço?)

O melhor, para o final, ficou com o Fábio Cambota. Do jeito que você (leitor do Essa Eh do Rock) gosta, uma escalada nas montanhas do hard rock. AC/DC, Twisted Sister, Joan Jett and the Blackhearts (Alice in Chains, Thin Lizzy, Heart, Aerosmith, Foo Fighters, Barão Vermelho, Raimundos! E Pedra Letícia)

Essa é uma ação entre o restaurante Fogo de Chão e a distribuidora musical ONErpm. Você pode ter acesso às playlists através dos QR Codes abaixo, e ouvi-las no serviço de streaming de áudio preferido.

Segue o QR Code para você ter acesso aos playlists de Roger Moreira (Ultraje a Rigor), Bruno Gouvêa (Biquini) e Fabiano Cambota (Pedra Letícia) Fogo de Chão

Dia Mundial do Churrasco

Nós, roqueiros, estamos habituados em comemorar o Dia Mundial do Rock. Mesmo ele sendo uma data criada e comemorada somente no Brasil.

Então... nada de se estranhar com o Dia Mundial do Churrasco, uma data comemorada no Brasil com origem no Rio Grande do Sul.

Em 2003, a Assembleia Legislativa determinou que no dia 24 de abril seria comemorado o Dia do Chimarrão e o Dia do Churrasco, “incorporados ao calendário oficial de eventos do Estado”, como parte da cultura gaúcha.

Vale lembrar que dia 24 de abril foi o dia da fundação do primeiro Centro de Tradições Gaúchas, em 1948, em Porto Alegre.

Pelo mundo, o “Dia do Churrasco” é comemorado em outras datas. Nos Estados Unidos, celebra-se o National Barbecue Day em 16 de maio. Na Argentina, o Dia Nacional del Asado é comemorado em 11 de outubro. No Reino Unido, é comemorado o National BBQ Week na última semana de maio e primeira de junho.

Problema?

Nenhum.

Todo dia é Dia Mundial do Churrasco e Dia Mundial do Rock. Aproveite!

