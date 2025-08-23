Supla e rock inglês ‘na faixa’: saiba o que vai rolar no Festival de Cerveja em BH
Pela primeira vez em dez anos, festival brejeiro será de graça em praça pública e vai rolar show do Papito; C’mon!
Hey Judite! Supla, ícone do punk rock brasileiro, apresenta um show em homenagem aos Beatles neste sábado (23) na Praça da Assembleia em Belo Horizonte, durante a 12ª edição do Festival Internacional de Cerveja e Cultura, o FICC.
O cantor paulistano interpretará canções como Hey Jude e Twist and Shout no palco principal, que também recebe bandas tributos ao Black Sabbath, Pink Floyd, U2 e Led Zeppelin. Todas clássicas bandas inglesas (menos o U2, meu amigo, que é da Irlanda. Linguinha do Rolling Stones para você =P).
Isso porque o festival presta homenagem aos 200 anos de relações internacionais entre o Reino Unido e o Brasil, em parceria com o Consulado Britânico de Belo Horizonte. Justas celebrações, como a escola de cervejeira britânica, como também ao velho rock inglês.
A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos pelo site da Sympla. Não esqueça da doação de 1 kg de alimento não perecível. Você vai precisar para entrar.
Essa será a décima edição do Festival da Cerveja. Surgido em 2015, essa será a primeira vez que o evento acontece sem cobrança pela entrada em uma praça pública. Neste ano estarão expostos 20 cervejarias nacionais, e 3 internacionais. Com um espaço especial reservado para as cervejas artesanais.
Informações estão disponíveis em @festivalficc.
Japa Japa Girl innnnn Brazil
Eduardo Smith de Vasconcellos Suplicy, conhecido como Supla, nasceu em 2 de abril de 1966, em São Paulo.
É um músico consolidado do punk da cena paulista dos anos 80, com trabalhos com a banda Metropolis e Tokyo, que teve a carreira impulsionada nos anos 90 graças a exposição no canal MTV Brasil, em programas como Piores Clipes do Mundo, Rock Gol e Disk MTV, além de entrevistas como no Supernova. Também trabalhou como VJ na TV Tupi.
Cada vez mais presente na cultura pop cresceu nos anos 2000, participou do Casa dos Artistas.
Sua carreira começou com a banda Metropolis nos anos 1980, mas foi com o Tokyo que ele se destacou, lançando Humanos (1985) e O Outro Lado (1987), com influências de punk, pós-punk e new wave.
Lançou mês passado o álbum Nada Foi em Vão (2025), com 15 canções inéditas. Em toda a sua carreira, é mais conhecido pelos hits Garota de Berlim, Green Hair (Japa Girl) e Humanos. Também é conhecido pelo trabalho junto com seu irmão, João Suplicy, o Brothers of Brazil. Eles já lançaram 5 álbuns. O último foi o Brothers Again (2023).
Em 2001, depois de sair do realty show Casa dos Artistas, lançou O Charada Brasileiro, álbum distribuído nas bancas por R$ 9,90.
Um dos meus álbuns preferidos (e desconhecidos) do Papito, é Vicious (2006), um trabalho lançado pela Arsenal Music, subselo da Universal Music criado por Rick Bonadio. Um equilíbrio de pop rock “bonadista” que caiu bem ao estilo do papito. Recomendo Museu dos Pobres.
Bom show
SERVIÇO
Data: 23 de agosto de 2025, a partir das 11h
Local: Praça da Assembleia, Belo Horizonte, MG.
Ingressos: Gratuitos via Sympla, com doação de 1 kg de alimento.
Redes Sociais: Siga @festivalficc no Instagram e YouTube (www.youtube.com/festivalficc) para atualizações.
Programação:
12h - abertura - Dj Daniel Seabra
13h - House Band da @schoolofrockbh
14h - Tributo ao U2 @u2gohometributo
15h30 - Tributo ao Led Zeppelin @bandaled3
17h -Supla tocando Beatles @suplaoriginal
18h30 - Tributo a Black Sabbath @banda_vol.4
20h - Tributo ao Pink Floyd @atompinkfloyd
