Continuação de 'Ainda Estou Aqui' já tem data e narra, entre humor e melancolia, a ascensão da direita no país Livro, que se chama 'O Novo Agora', fecha a trilogia iniciada por Marcelo Rubens Paiva nos anos 1980, com 'Feliz Ano Velho' Estante da Vivi|Vivian Masutti 13/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/03/2025 - 02h00 )

O diretor Walter Salles com a atriz Fernanda Torres, durante as filmagens de 'Ainda Estou Aqui' Divulgação

Após ver sua vendagem disparar em mais de dez vezes, com o afã do Oscar, o livro Ainda Estou Aqui (2015) ganha uma sequência já no mês que vem.

Em O Novo Agora, Marcelo Rubens Paiva, até hoje lembrado pelo romance geracional Feliz Ano Velho (1982), dá prosseguimento às suas memórias familiares e trata ainda da experiência com a paternidade — algo semelhante ao que fez na obra que deu origem ao filme de Walter Salles.

O lançamento oficial acontece no dia 22 de abril, mas o livro já está em pré-venda online, por R$ 79,90 (o ebook sai por R$ 39,90), no site da Companhia das Letras.

O Novo Agora fecha, de certa forma, uma trilogia iniciada em Feliz Ano Velho, no qual Rubens Paiva narra sua juventude libertinária, em meio ao contexto político da ditadura militar e ao acidente que o deixou tetraplégico aos 20 anos.

Já num ambiente pós-redemocratização, o romance de agora se desenrola a partir de 2014 e reflete a ascensão da direita brasileira na literatura.

Narra ainda, com digressões, avanços e recuos no tempo, a fragmentação do casamento do autor com a filósofa Silvia Feola, com quem teve dois filhos, e o impacto do encarceramento causado pela pandemia do coronavírus.

A linguagem franca e sem pudores, que costumava desagradar à matriarca Eunice Paiva, avessa a palavrões, por exemplo, segue como lugar-comum na obra do escritor.

E, desculpe-me a mãe, é um dos trunfos de Rubens Paiva aos descrever essa instituição complexa e visceral que se chama família. O que, entre o humor e a melancolia, ele acaba fazendo muito bem.

