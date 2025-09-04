Filha de Flávia Alessandra e Marcos Paulo revela que descobriu morte do pai pelo Instagram Atriz desabafou sobre o choque de descobrir, durante a festa de uma amiga, que o pai havia falecido Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 04/09/2025 - 15h35 (Atualizado em 04/09/2025 - 15h35 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Giulia Costa, filha de Marcos Paulo e Flávia Alessandra, compartilhou uma lembrança marcante no podcast Pé no Sofá Pod.

Ela revelou que descobriu a morte do pai aos 12 anos através de comentários no Instagram durante uma festa.

Giulia refletiu sobre a falta de proteção nas redes sociais na época e as mudanças atuais, como controle parental.

A influenciadora destacou a importância da conscientização sobre o uso das redes sociais e suas implicações. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra e Marcos Paulo, soube da morte do pai pelo Instagram Reprodução/Instagram/@giuliacosta

A influenciadora Giulia Costa, filha de Marcos Paulo e Flávia Alessandra, emocionou os usuários, na última quarta-feira (3), ao contar um momento forte do seu passado no podcast Pé no Sofá Pod, apresentado por ela e pela mãe.

Giulia relembrou que tinha apenas 12 anos quando descobriu que seu pai havia morrido. Mas o pior foi como ela soube: pelos comentários no Instagram, enquanto estava em uma festa de aniversário.

“Quando começou o Instagram, eu tinha dez anos. Criei achando que seria tipo um Orkut, mais uma rede social de lazer, da vida. Era aberto, nem tinha opção de ser fechado. Não tinha ideia da potência que iria virar”, explicou. “Criei mais uma rede social na qual eu brincava com os meus amigos. Com 12 anos, descobri que meu pai tinha morrido pelo Instagram, pelos comentários, no aniversário de uma amiga minha.”

Hoje, ela já vê as coisas com outra perspectiva e destacou que, nas redes sociais atuais, existem proteções como controle parental e orientação de especialistas sobre tempo de tela.

“Hoje, quando a gente olha para trás, olha a potência. É que hoje virou um negócio, uma rede. É nossa fonte de renda, algo muito grande, sabe? A gente não tinha ideia do que iria se tornar. Hoje, minha mãe já consegue tomar decisões para proteger a [minha irmã] Olívia muito melhores do que na minha época, na qual a gente não tinha noção. Acho que cada vez mais a gente vai se conscientizando. Mas, para mim, é duro”, finalizou.

