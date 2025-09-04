Filha de Flávia Alessandra e Marcos Paulo revela que descobriu morte do pai pelo Instagram
Atriz desabafou sobre o choque de descobrir, durante a festa de uma amiga, que o pai havia falecido
A influenciadora Giulia Costa, filha de Marcos Paulo e Flávia Alessandra, emocionou os usuários, na última quarta-feira (3), ao contar um momento forte do seu passado no podcast Pé no Sofá Pod, apresentado por ela e pela mãe.
Giulia relembrou que tinha apenas 12 anos quando descobriu que seu pai havia morrido. Mas o pior foi como ela soube: pelos comentários no Instagram, enquanto estava em uma festa de aniversário.
“Quando começou o Instagram, eu tinha dez anos. Criei achando que seria tipo um Orkut, mais uma rede social de lazer, da vida. Era aberto, nem tinha opção de ser fechado. Não tinha ideia da potência que iria virar”, explicou. “Criei mais uma rede social na qual eu brincava com os meus amigos. Com 12 anos, descobri que meu pai tinha morrido pelo Instagram, pelos comentários, no aniversário de uma amiga minha.”
Hoje, ela já vê as coisas com outra perspectiva e destacou que, nas redes sociais atuais, existem proteções como controle parental e orientação de especialistas sobre tempo de tela.
“Hoje, quando a gente olha para trás, olha a potência. É que hoje virou um negócio, uma rede. É nossa fonte de renda, algo muito grande, sabe? A gente não tinha ideia do que iria se tornar. Hoje, minha mãe já consegue tomar decisões para proteger a [minha irmã] Olívia muito melhores do que na minha época, na qual a gente não tinha noção. Acho que cada vez mais a gente vai se conscientizando. Mas, para mim, é duro”, finalizou.
