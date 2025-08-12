Fiuk dá a entender que foi abandonado por Fábio Jr. após publicidade com indireta ao pai Cantor curtiu post sobre abandono parental após homenagear guitarra no Dia dos Pais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 12/08/2025 - 12h47 (Atualizado em 12/08/2025 - 13h44 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A relação entre Fiuk e Fábio Jr. está cada vez mais distante e sem previsões de reconciliação.

Fiuk curtiu um post sobre abandono parental, indicando sua identificação com a mensagem e reforçando a crise familiar.

Principais motivos da tensão incluem desentendimentos sobre a madrasta Fernanda e questões financeiras relacionadas à saúde da mãe de Fiuk.

As feridas da relação continuam abertas um ano após tentativas de reaproximação no Dia dos Pais, sem resposta por parte de Fábio Jr. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Fiuk lança indireta para Fábio Jr. e reacende polêmica familiar Reprodução Instagram

A relação entre Fábio Jr. e Fiuk está cada vez mais estremecida — e, ao que tudo indica, sem previsão de reconciliação.

Nos últimos dias, Fiuk curtiu uma publicação de uma fã nas redes sociais que falava sobre abandono parental e fez questão de deixar visível esse apoio à mensagem. A seguidora escreveu:

“A vida me ensinou que a gente não tem tudo que a gente quer. Mas saiba que está escrito na palavra de Deus, que mesmo que seu pai e sua mãe venham a te abandonar, seu Pai que está no céu jamais te abandonará. Eu me identifico com sua dor. Faça o bem e Deus te honrará! Amo sua vida!”, disse a seguidora.

O clima ruim entre pai e filho não é novidade. Um dos motivos da briga é o fato de Fiuk não se dar bem com a madrasta, Fernanda, atual esposa de Fábio Jr. O pai teria ficado ao lado da mulher, já que, na casa, quem dá as cartas é ela — e Fábio faria tudo para agradá-la.

‌



Outro ponto de tensão envolve a mãe de Fiuk, a artista plástica Cristina Karthalian, que passou por um grave problema de saúde. Os custos com hospital, médicos e tratamento teriam sido altos, e Fiuk teria pedido ajuda financeira ao pai, mas recebeu um “não” como resposta.

A relação também teria azedado quando Fiuk aceitou participar de um reality show. Fábio Jr. não teria gostado de ver assuntos e intimidades da família expostos. Na época, o ator morava em um anexo da mansão do pai, em Alphaville, mas, ao deixar o programa, descobriu que teria que se mudar.

‌



Neste Dia dos Pais, Fiuk alfinetou o pai. Ele fez uma propaganda em tom de deboche, deixando claro que os dois estão realmente afastados.

No Dia dos Pais do ano passado, Fiuk também emocionou os seguidores com uma mensagem triste sobre a ausência do pai. Só que teve um detalhe: internautas descobriram que o texto não era bem dele... Era um daqueles prontos que aparecem quando você pesquisa“mensagens para pais ausentes” no Google! 😬

‌



“Feliz Dia dos Pais para você que, mesmo ausente, deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho, não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias”, publicou o cantor.

Fábio não respondeu…

É... o mundinho pantanoso dos famosos não para!

