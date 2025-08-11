Fiuk debocha de relação com Fábio Jr. e se declara à guitarra no Dia dos Pais Cantor ignorou o pai famoso em data especial e reviveu mágoas do passado Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 11/08/2025 - 10h07 (Atualizado em 11/08/2025 - 10h38 ) twitter

Fiuk 'ignorou' Fábio Jr. e homenageou guitarra Reprodução/Instagram/@fiuk

Fiuk resolveu fazer uma “homenagem” inusitada neste Dia dos Pais. Em vez de lembrar do paizão famoso, Fábio Jr., o cantor fez um vídeo emocionado se declarando… para a guitarra! 🎸

A ação faz parte de um comercial de uma plataforma de passagens de ônibus, e Fiuk aparece atendendo a porta como se fosse encontrar o pai. Mas quem aparece é o instrumento musical que o acompanha há anos. E ele dispara:

“Hoje é uma data muito especial e estou aqui para fazer uma homenagem para quem sempre esteve comigo, para quem me ensinou tudo sobre música, para quem me acompanhou nos primeiros passos... Nem sempre a gente teve uma relação muito boa. A gente ficou afastado durante um tempo, mas agora a gente se reencontrou. Você sabe de quem eu estou falando. Ela, minha companheira de viagem. A gente já passou por tanta coisa, mas o amor resiste a tudo. Faça que nem eu, aproveita essa data. Pode ser para abraçar ao seu pai, para fugir dele também (risos)”, disse ele.

Indireta ou direta?

Essa história de afastamento com o pai já vem de longa data. Em março deste ano, Fiuk soltou o verbo ao falar da relação complicada com Fábio Jr., durante a comemoração do sucesso de sua música Mãe Solteira.

“Por que eu incomodo tanto? É o fato de eu ser playboy? Filho de famoso? Qual é o ponto? Onde eu incomodo tanto que as pessoas sentem essa necessidade de procurar algo em mim que as irrita e tentar fazer isso virar uma verdade? Mas sempre foi assim, dentro e fora de casa, sempre exigiram mais de mim e sempre tentaram me diminuir”, desabafou.

E a revelação mais forte veio logo em seguida: “Eu fazia show para 20, 30 mil pessoas e, quando eu chegava em casa, meu próprio pai me desvalidava na minha própria casa, fazia eu me sentir um nada.”

Mas não parou por aí…

No Dia dos Pais do ano passado, Fiuk também emocionou os seguidores com uma mensagem triste sobre a ausência do pai. Só que teve um detalhe: internautas descobriram que o texto não era bem dele... Era um daqueles prontos que aparecem quando você pesquisa “mensagens para pais ausentes” no Google! 😬

“Feliz Dia dos Pais para você que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho, não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias”, escreveu ele na época.

Vale lembrar que, além de Fiuk, Fábio Jr. também é pai de Cleo Pires, Tainá Galvão, Krizia Galvão e Záion.

