Flora Gil, madrasta de Preta, chega ao velório da cantora Mulher de Gilberto Gil acompanhou Preta nos últimos meses em Nova York Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 25/07/2025 - 10h57 (Atualizado em 25/07/2025 - 10h57 )

Flora Gil e a família chegam ao velório de Preta Gil Marcelo Sa Barretto/Agnews

Flora Gil, madrasta de Preta Gil, compareceu ao velório da cantora nesta quinta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Ela estava acompanhada da neta, Flor Gil, filha de Bela Gil, e do ex-genro João Paulo Demasi.

Velório de Preta Gil Amigos, familiares e fãs se despedem da cantora Preta Gil em velório no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A artista morreu no último domingo (20), vítima de câncer Victor Chapetta/Agnews

Casada com Gilberto Gil desde 1988, Flora teve uma relação próxima e afetuosa com a enteada, com quem conviveu por décadas. Nos últimos meses, ela esteve ao lado de Preta em Nova York, acompanhando de perto o tratamento experimental contra o câncer colorretal.

Na segunda-feira (21), Flora usou as redes sociais para se despedir publicamente de Preta, emocionando os seguidores. “E agora? ❤️ o amor é eterno ❤️ juntas sempre, juntas até o final da jornada, você iluminou o mundo ✨ te amo, #paz”, escreveu.

