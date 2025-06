Francisco Cuoco deixa três filhos, mas viveu polêmica com suposto quarto herdeiro na Justiça Mesmo já com a idade avançada, o ator foi obrigado a obedecer ordem judicial Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 20/06/2025 - 08h36 (Atualizado em 20/06/2025 - 08h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Francisco Cuoco estava internado em hospital privado de São Paulo e morreu de falência múltipla dos órgãos na quinta (19) J.F.DIORIO/ESTADÃO CONTEÚDO – 10.01.2006

Em 2020, o ator e modelo Anthony Júnior, hoje com 43 anos, veio a público para revelar que descobriu que o homem que o criou não era seu pai biológico e que Francisco Cuoco poderia ser seu verdadeiro pai, pois o ator teria se relacionado com a mãe dele em 1978.

Uma tia, que era a única que sabia da história, contou para Anthony que a irmã (mãe dele) teve um breve romance com Cuoco quando saiu de Minas Gerais para passear no Rio de Janeiro e teria conhecido o galã em um restaurante. Uma foto antiga guardada por Anthony comprovou que a mãe e Cuoco estiveram juntos.

Essa revelação caiu como uma bomba na vida de Francisco Cuoco, que já tinha três filhos (e netos) e negou a paternidade de Anthony.

O rapaz fez o maior alarde, deu entrevistas, entrou na Justiça e conseguiu com que Cuoco fosse obrigado a fazer exame de DNA.

‌



O resultado deu negativo para a paternidade.

Inconformado, Anthony pressionou para fazer novo exame. Francisco Cuoco faltou a dois exames alegando problemas de saúde, mas depois foi feita a contraprova e novamente deu negativo.

‌



Francisco Cuoco foi casado com a atriz Carminha Brandão, 12 anos mais velha que ele, entre 1960 e 1964.

Depois casou com Gina Rodrigues e teve três filhos, Tatiana, Diogo e Rodrigo. O ator ficou com Gina de 1964 a 2014.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.