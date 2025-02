Jão e Roberta Miranda trocam farpas e cantor dispara: ‘Viver de passado é muito ruim’ Cantora alfinetou a atual geração de artistas e recebeu resposta da voz do hit ‘Idiota’ Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 21/01/2025 - 11h16 (Atualizado em 21/01/2025 - 11h20 ) twitter

Jão e Roberta Miranda trocaram farpas Reprodução/Instagram/@jao/@robertamiranda

Os cantores Jão e Roberta Miranda trocaram farpas após um comentário polêmico da compositora sobre a atual geração de artistas que, segundo ela, “não está aguentando o tranco”.

Tudo começou quando Jão anunciou que irá fazer uma pausa na carreira após trabalhar sem descanso durante 10 anos. Roberta, então, logo se pronunciou e criticou os cantores “novinhos”.

“Todos os novinhos não estão aguentando o tranco! Geração bolha de sabão… apertou, explode! Uma pena ver tantos com tanta pouca idade querendo ficar longe dos seus palcos”, disparou a cantora.

“Há exatos 40 anos não tinha o luxo que hoje tem. Não havia investidores. Palcos eram tablados sem beleza alguma, iluminação pouca. Som, então, nem se fala. O que restava era talento, ‘gogó’, raça e amor à arte”, completou.

Roberta também “convidou” os cantores mais novos a seguirem o seu exemplo: “‘Bora’ fazer o que fiz, meninada! Trinta shows em um mês, por 12 anos consecutivos, e cinco [shows] em um dia!”.

“Até hoje a minha entrega é com excelência e paixão. Digo tudo isto porque percebo que hoje os artistas novinhos estão adoecendo. Ah, se eles soubessem que quando comecei, há 40 anos, não tinha sequer investidores, conforto. Mas, enfim, descansem, mesmo. O tempo voa!”, finalizou Roberta Miranda.

Após ler a crítica, Jão se pronunciou e respondeu a cantora à altura: “Poxa, Roberta Miranda, eu te adoro e acho que você entendeu errado. Eu aguento o tranco muito fortemente, há muitos anos. Construí tudo com meus amigos sem a ajuda de grandes investidores, pai famoso ou qualquer coisa do tipo”.

O cantor continuou e explicou o motivo de decidir dar uma pausa na carreira. “Mas, eu não quero ser um cantor que vai chegar no ostracismo com 40 anos porque já não tenho o que dizer. Eu quero viver e cantar sobre o que vivo, minha estrada é longa”, afirmou. “Você mais do que ninguém sabe como essa carreira é e se hoje eu tenho o privilégio de poder tomar um tempo para desacelerar e trazer um trabalho melhor e maior pro meu público, foi porque eu trabalhei sem descanso durante 10 anos.”

Jão concluiu com o texto com uma alfinetada: “As coisas mudam e que bom que mudam, viver de passado é muito ruim. Mas obrigado pelas palavras, sei que foi de coração”.

Roberta Miranda não ficou quieta e resolveu responder o cantor. Segundo ela, a alfinetada não era direcionada à voz do hit “Idiota”.

“Oi, meu amor, Jão. Não é sobre você e sim sobre uma geração! Faça o que quiser de sua vida. Não é uma crítica, só me preocupei e quis passar minha experiência, que claro, é diferente da sua”, escreveu a compositora. “Saúde, prosperidade e vá mesmo curtir a vida! Te admiro desde sempre! Eu vou até os 90 anos servindo minha arte.”

