Letícia Sabatella acusa amiga de ter doado seus cachorros sem permissão Atriz desabafou nas redes sociais e fez apelo para recuperar os animais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 20/03/2025 - 11h44 (Atualizado em 20/03/2025 - 11h58 )

Letícia Sababtella acusou amiga de ter doado seus cachorros sem autorização Reprodução/Instagram/@leticia_sabatella

A atriz Letícia Sabatella usou as redes sociais, na última quarta-feira (19), para postar um vídeo acusando uma amiga, que é veterinária e cuidava de seus dois cachorros, de ter doado os animais sem a sua autorização. Ela afirmou já estar tomando as medidas legais sobre o caso.

Em um desabafo no Instagram, a artista fez um apelo para conseguir recuperar Bertoldo e Bebê, e explicou como os cães foram parar nas mãos de outra família. “Eu tive dois cachorrinhos meus colocados para adoção sem que eu soubesse. Sem meu aval, sem mesmo do Daniel (Dantas, ator e namorado da atriz), que é outro tutor (...) ela tomou essa iniciativa, sem que nós autorizássemos”, começou.

Letícia revelou que os animais ficaram sob os cuidados da veterinária enquanto o namorado estava com um problema de saúde, e ela estava cuidando da mãe em Curitiba. “Um deles se machucou, ela atendeu. Próximo ao sítio onde eles cresceram, realmente tem intercorrências, porque são cachorrinhos que crescem nadando no rio, subindo no barranco, andando na mata e às vezes acontecem coisas por que o espinho, cobra [...], contou.

Ela continuou ao relatar que os animais têm um veterinário de prontidão, mas, como ele não pode atender, essa amiga, que sempre se oferecia para cuidar dos cachorros, prestou atendimento. “Não sei porque ela ultrapassou esse limite. Ela mesma confessa que fez algo que se arrepende, não deveria ter feito, mas não consegue mais consertar. Porque eles estão sob a guarda de outras famílias”.

A atriz explicou que os animais foram adotados em uma feira, promovida por uma ONG no Rio de Janeiro. “Havia um marketing de adoção para eles, dizendo que eles cresceram e foram criados no abrigo, o que não é verdade. Eu tenho provas de que eles cresceram comigo, foi uma ninhada que eu resgatei de oito cachorrinhos”, explicou a atriz, afirmando que cuidou para que os outros seis fossem adotados na época.

Letícia Sabatella, então, fez um pedido às pessoas que adotaram Bertoldo e Bebê. “É, eu estou apelando para as famílias, é lógico que eu estou tomando as medidas legais para reverter essa situação, porque é impossível, né, eu ser impedida de ter o contato com os meus cachorros”, declarou.

A artista finalizou ao dizer que existem crianças envolvidas, mas que ela não deseja traumatizar ninguém: “Convido-as a conviver com os cachorrinhos, a passar dias com eles, convido-as para ir ao meu sítio também para conviver com os cachorros, ficarem hospedados lá, mas sobre a minha tutela, a história sendo contada de verdade, a gente confrontando esse erro, superando isso pro melhor para todos. É o que eu peço. Obrigada”.

Veja os vídeos de Letícia Sabatella:

