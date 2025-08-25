Ludmilla rebate crítica sobre inglês e dá resposta afiada: ‘Rindo com US$ 300 mil a mais na conta’
Cantora respondeu deboche nas redes sociais e expôs quanto faturou com show nos Estados Unidos
Ludmilla não deixou barato após um internauta debochar de um vídeo em que ela aparece falando em inglês durante um show nos Estados Unidos. A apresentação aconteceu no festival MUTHA, em Nova York, no último fim de semana.
No vídeo, a cantora cumprimenta e agradece o público em inglês. Um brasileiro compartilhou a gravação nas redes e ironizou a performance da artista: “Impossível não rir, desculpa”, afirmou o usuário.
Ludmilla respondeu de forma direta e ainda revelou quanto ganhou para se apresentar no evento: “Sabe fazer conta? Eu também tô rindo muito com 300 mil dólares a mais na conta por 1 hora.”
O valor equivale à cerca de R$ 1,6 milhão, segundo a cotação desta segunda-feira (25).
✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp