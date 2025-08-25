Ludmilla rebate crítica sobre inglês e dá resposta afiada: ‘Rindo com US$ 300 mil a mais na conta’ Cantora respondeu deboche nas redes sociais e expôs quanto faturou com show nos Estados Unidos Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 25/08/2025 - 13h10 (Atualizado em 25/08/2025 - 13h10 ) twitter

Ludmilla reagiu a crítica sobre seu inglês Reprodução/Instagram/@ludmilla

Ludmilla não deixou barato após um internauta debochar de um vídeo em que ela aparece falando em inglês durante um show nos Estados Unidos. A apresentação aconteceu no festival MUTHA, em Nova York, no último fim de semana.

No vídeo, a cantora cumprimenta e agradece o público em inglês. Um brasileiro compartilhou a gravação nas redes e ironizou a performance da artista: “Impossível não rir, desculpa”, afirmou o usuário.

Ludmilla respondeu de forma direta e ainda revelou quanto ganhou para se apresentar no evento: “Sabe fazer conta? Eu também tô rindo muito com 300 mil dólares a mais na conta por 1 hora.”

Sabe fazer conta? Eu também tô rindo muito com 300k dólares a mais na conta por 1 hora 🎥 — LUDMILLA (@Ludmilla) August 24, 2025

O valor equivale à cerca de R$ 1,6 milhão, segundo a cotação desta segunda-feira (25).

