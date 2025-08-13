Mãe de Hytalo Santos se pronuncia após polêmica envolvendo exploração infantil na internet
Eudenize Santos compartilha mensagem de fé e paciência enquanto influenciador é investigado pelo Ministério Público da Paraíba
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O nome do influenciador digital Hytalo Santos tem estado no centro de uma grande polêmica. Ele está sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba e responde a um inquérito policial por suposta exploração sexual e de trabalho infantil, após denúncias envolvendo imagens de adolescentes e danças consideradas inapropriadas.
Tudo começou quando o também criador de conteúdo Felca publicou vídeos denunciando o que chamou de comportamento inadequado com menores. Desde então, a repercussão só aumentou, e plataformas onde os conteúdos estavam sendo veiculados se manifestaram publicamente, condenando qualquer forma de exploração infantil.
Diante disso, a mãe de Hytalo, Eudenize Santos, fez uma publicação nas redes sociais que chamou a atenção dos seguidores. Sem citar diretamente o caso, ela compartilhou uma mensagem com tom de fé e esperança:
“Tudo tem seu tempo. Tenha paciência. Deus sabe o que é melhor para você. Suporte o processo e viverá o propósito. Aguente firme e não abandone a sua fé. Vai valer a pena. Confie! O agir de Deus é lindo!”
O post foi interpretado por muitos como um apoio ao filho em meio à repercussão do caso. Até o momento, Hytalo ainda não se pronunciou oficialmente sobre as acusações.
✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp