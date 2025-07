Novo affair? Maisa estaria ‘conhecendo melhor’ herdeiro da Imperatriz Leopoldinense, diz jornal Atriz estaria vivendo um início de romance discreto com João Drumond, atual vice-presidente da Imperatriz Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 08/07/2025 - 11h29 (Atualizado em 08/07/2025 - 11h35 ) twitter

Maísa e João Drumond "conhecendo melhor" Reprodução/Instagram/@maisa/@joaofdrumond

Maisa Silva, de 23 anos, foi vista em clima de intimidade com João Drumond, vice-presidente e herdeiro da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, durante o casamento da atriz Giovanna Lancellotti.

Segundo informações do jornal Extra, os dois estariam se aproximando discretamente e “se conhecendo melhor”.

João é neto de um conhecido bicheiro já falecido e filho da atual presidente da Imperatriz, Cátia Drumond.

O suposto novo casal evita expor a relação: não há registros juntos nas redes sociais e nem se seguem mutuamente, numa tentativa de despistar os fãs mais atentos. Vale lembrar que, recentemente, Maisa negou envolvimento com o jogador Gabigol.

