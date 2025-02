MC Daniel tem reação inesperada após áudio polêmico sobre nascimento de seu filho vazar Chefe da enfermagem de maternidade em que criança virá ao mundo criticou a aparência do cantor Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 22/01/2025 - 11h18 (Atualizado em 22/01/2025 - 11h18 ) twitter

MC Daniel e Lorena Maria reagiram ao áudio em que cantor é chamado de "feio" Reprodução/Instagram/@mcdaniell

O funkeiro MC Daniel e a noiva, Lorena Maria, fizeram um vídeo reagindo ao áudio vazado sobre o nascimento do filho do casal. Os dois debocharam do conteúdo da gravação e o cantor fingiu ter ficado triste com as críticas que recebeu.

Tudo começou quando um áudio divulgado pelo Portal Leo Dias revelou a “orientação” da chefe de enfermagem da maternidade Perinatal, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, sobre o nascimento do filho do casal, que pode ocorrer a qualquer momento.

Para evitar que as colegas ficassem “ouriçadas” com a presença de MC Daniel, ela enviou uma mensagem de voz com alguns direcionamentos. O que chamou atenção, no entanto, foi a descrição que a profissional fez do cantor.

“Meninas lindas, minhas filhas, minhas queridas, deixa a mamãe fazer um negocinho aqui, que é pra gente não ter problemas. A qualquer momento a esposa do MC Daniel, aquele homem feio que parece o Máscara, vai se internar na unidade”, começou a enfermeira.

‌



Ela, então, fez um pedido, orientando como as colegas deveriam se portar: “Peço por obséquio que as bonitas se controlem, não se ouricem, não tirem fotos, não peçam autógrafo”.

Segundo o áudio da enfermeira, poderiam haver consequências caso alguma informação interna fosse vazada. “Já foi mandado uma técnica embora por esse motivo. Se vocês preservam o empreguinho de vocês e acham que um autógrafo não vale p**** nenhuma, mantenham a disciplina, a postura, como mulheres posturadas como vocês são. Conto com a compreensão e a postura de vocês”, concluiu.

‌



Nas redes sociais, MC Daniel e Lorena Maria compartilharam o vídeo rindo do áudio e o cantor escreveu: “Problemas de ser um pai feio kkkkkk”. Além disso, tanto ele como a influenciadora se pronunciaram.

O funkeiro revelou se entrou em contato com a maternidade e disparou: “Nós é da paz. Não quer guerra com ninguém. Eu fiz isso aí, né? Não pedi para demitir ninguém”. Já Lorena disse que irá manter o parto no local: “Eu não posso trocar de maternidade, gente, porque a minha obstetra só faz parto lá e ela foi uma mãe pra mim a minha gestação inteira, ela é maravilhosa”.

Ela também criticou a chefe de enfermagem e revelou o que deseja para o final da gestação. “A moça do áudio também não foi legal com as meninas, não foi legal o que ela falou, mas, gente, Deus abençoe. Só quero paz, estou precisando, não tive paz a gravidez inteira e só quero ficar de boa pra poder dar luz com a benção de Deus”, finalizou.

