Mylla Christie nega que tenha abandonado vida artística: ‘Não quero ser uma coisa só’ Atriz explica que atuação no setor imobiliário não significa abandono da TV e revela novos projetos em andamento Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 02/07/2025 - 11h16 (Atualizado em 02/07/2025 - 11h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mylla Christie afirmou que pretende voltar às novelas em breve Reprodução/Instagram/@myllachristieui

A atriz Mylla Christie resolveu se manifestar nas redes sociais após a repercussão de notícias sobre uma suposta mudança de carreira. Longe da televisão há cinco anos, a artista explicou que, apesar de hoje também atuar no setor imobiliário ao lado do marido, sua carreira artística segue firme — e cheia de novos projetos.

“Fiquei surpresa ao ver publicada a informação de que eu teria deixado a minha extensa carreira de atriz e mudei de profissão porque abri uma imobiliária num portal incrível — a Pilar”, escreveu ela.

Mylla deixou claro que não trocou de profissão, apenas ampliou suas áreas de atuação. Formada em artes cênicas, jornalismo e corretagem imobiliária, ela também se tornou produtora audiovisual.

“Sou múltipla, versátil, inquieta e apaixonada por tudo o que faço. Não mudei de profissão, não abandonei minha carreira de atriz, uma profissão maravilhosa que me acompanha há anos e da qual me orgulho profundamente. Apenas não sou — e não quero ser — uma coisa só.”

‌



Atualmente, ela está envolvida em dois projetos:

✨ Uma série documental sobre transformação social, na qual será produtora e apresentadora, com previsão de estreia na TV Cultura.

‌



🎬 E um longa-metragem de comédia romântica, inspirado em uma peça teatral, em que ela atua e produz.“Ainda não posso revelar muitos detalhes, mas o tema é extremamente pertinente à nossa sociedade e estou muito animada em estar do outro lado das câmeras, produzindo, além de ATUAR!”, afirmou.

A atriz também destacou que pretende voltar a fazer novelas: “PRETENDO VOLTAR A FAZER NOVELAS, ALGO QUE NUNCA DEIXEI DE FAZER, e não vou deixar!”

‌



Mylla encerrou o desabafo com uma reflexão sobre a liberdade da mulher contemporânea: “Reduzir o caminho de alguém por ele ser múltiplo é negar justamente aquilo que mais temos a oferecer: liberdade de criar, empreender, transformar...”

Essa fala da Mylla veio após eu comentar no quadro “A Hora da Venenosa”, do Balanço Geral, que ela estaria agora investindo no ramo imobiliário com o marido. O que ela fez foi apenas dizer que essa é uma das suas frentes de trabalho — mas que a arte segue sendo parte essencial da sua vida profissional.

Veja o pronunciamento de Mylla Christie na íntegra:

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.