Nova defesa revela onde está Hytalo Santos após operação da polícia em sua casa Influenciador é investigado por exposição de menores e teve imóvel alvo de busca e apreensão em João Pessoa Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 14/08/2025 - 10h35 (Atualizado em 14/08/2025 - 10h51 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Hytalo Santos, influenciador investigado por exploração sexual de menores, troca de defesa legal.

O novo escritório de advocacia alega sua inocência e revela sua localização em São Paulo.

Durante a operação policial em sua casa em João Pessoa, Hytalo não estava presente.

Ele se oferece para colaborar com as autoridades na investigação em andamento. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Defesa afirma que Hytalo Santos está colaborando com a Justiça e nega todas as acusações Reprodução/Instagram/@hytalosantos

O influenciador Hytalo Santos, que vem sendo alvo de denúncias seríssimas envolvendo exploração sexual de crianças e adolescentes, reapareceu… pelo menos através da sua nova defesa!

É isso mesmo: depois que seus antigos advogados pularam fora do processo, Hytalo agora está sendo representado por um novo escritório de advocacia, o Cassimiro & Galhardo Advogados.

Em comunicado oficial, os advogados não só disseram que acreditam na inocência de Hytalo, como também revelaram onde o influenciador está, após muito mistério sobre o seu sumiço.

“O escritório Cassimiro & Galhardo Advogados, vem, por meio desta, informar que assumimos exclusivamente a defesa do influenciador digital Hytalo Santos.”

‌



E eles foram além, dizendo que tudo não passa de acusação leviana: “Em nosso compromisso com a verdade e com a justiça, reiteramos nossa convicção de que Hytalo é inocente das infrações que lhe foram levianamente imputadas e estamos certos de que os fatos serão devidamente esclarecidos em breve.”

Mas o que todo mundo queria saber mesmo era: onde Hytalo está? E a defesa respondeu:

‌



“Importante esclarecer que, no momento, Hytalo Santos se encontra no Estado de São Paulo cumprindo compromissos profissionais e pessoais e não tinha conhecimento do cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma de suas residências, localizada em outro estado.”

Ou seja, ele estava fora do circuito quando a polícia bateu na porta de uma de suas casas.

‌



Segundo os advogados, Hytalo está disposto a colaborar com a Justiça: “O influenciador, por meio de seus novos advogados, já se colocou à disposição das autoridades competentes e está colaborando com o andamento das investigações, como sempre fez ao longo de sua trajetória.”

A operação em questão aconteceu na manhã da última quarta-feira (13), em João Pessoa, onde uma das casas do influenciador, localizada em um condomínio de luxo, foi alvo de um mandado de busca e apreensão.

No local, policiais e oficiais de Justiça encontraram portas trancadas, uma máquina de lavar ligada e a casa completamente vazia. Hytalo já havia deixado o imóvel antes da chegada das autoridades.

