Paola Carosella fala sobre suposto romance com Henrique Fogaça: 'Deixa o povo imaginar' Chef negou envolvimento amoroso com colega e reforçou que são apenas amigos Fabíola Reipert|Fabíola Reipert 19/08/2025 - 11h15 (Atualizado em 19/08/2025 - 11h15 )

Paola Carosella abriu o jogo sobre romance com Henrique Fogaça Reprodução/Instagram/@paolacarosella

Olha o babado quente direto do mundo gastronômico! 🔥 A chef Paola Carosella resolveu falar pela primeira vez sobre os boatos de que teria vivido um affair com o também chef e jurado do MasterChef, Henrique Fogaça.

Os dois, que trabalharam juntinhos por anos no reality culinário, sempre renderam comentários cheios de segundas intenções nas redes sociais. Tem até fã-clube que torce pelos dois como casal e vive alimentando vídeos cheios de olhares, risadinhas e aquele climão no ar. 😏

Mas calma, gente… parece que é só viagem mesmo.

Durante uma entrevista ao programa De Frente Com Blogueirinha, no YouTube, na última segunda-feira (18), Paola tratou o assunto com leveza e até brincou com a situação:

‌



“Deixa o povo viajar, deixa o povo imaginar, que coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos”, disse aos risos. E ainda completou, tirando onda: “Tem que alimentar a fantasia das pessoas porque a gente precisa.” 😂

Acontece que, mesmo entrando na brincadeira, a chef foi direta e reta quando a Blogueirinha foi ao ponto:

‌



“Você e o Fogaça estão namorando?”, perguntou.“Não!”, respondeu Paola na lata. E fez questão de repetir: “Não.”

Ou seja: não teve, não tem e nem vai ter, viu? A própria Paola garantiu que nunca cogitou nada com Fogaça, e que os dois sempre foram apenas colegas de trabalho e bons amigos.

‌



E mais: ambos estão em relacionamentos sérios no momento, o que sepulta de vez qualquer possibilidade de casalzinho MasterChef. 🍳💔

Resumo da fofoca: os fãs podem continuar sonhando, mas Paola já avisou que vai ficar só na imaginação mesmo…

Veja a entrevista de Paola Carosella na íntegra:

