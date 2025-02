Paula Fernandes abre o jogo sobre relação com Roberta Miranda após sofrer acusações Cantora veterana revelou em programa de TV que um integrante de sua banda foi ‘humilhado’ pela dona do hit ‘Pássaro de Fogo’ Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 22/01/2025 - 13h59 (Atualizado em 22/01/2025 - 13h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Paula Fernandes foi acusada de ter "humilhado" integrante da banda de Roberta Miranda Reprodução/Instagram/@paulafernades/@robertamiranda

A cantora Paula Fernandes se pronunciou após Roberta Miranda revelar desavenças com ela em um programa de televisão e a acusar de ter “humilhado” um integrante da banda da veterana, além de outras pessoas do meio artístico.

Tudo começou quando Roberta, em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, revelou que a decisão de romper laços com Paula ocorreu após ela ter, segundo a veterana, “humilhado” Thiago Silva, diretor artístico do DVD da voz de “Majestade, sabiá” e responsável pela TS Music.

“Ela tinha humilhado meu diretor do DVD, o Thiago (Silva), da TS Music. Ele chorou muito (...) eu já tinha assistido ela humilhar outras pessoas, inclusive patrocinadoras dela. Com esse menino foi a gota d’água, porque eu tenho muito amor por ele”, revelou Roberta.

Outro motivo do desentendimento entre as cantoras teria ocorrido Prêmio Multishow de 2013. Após ser uma das vencedoras da noite, Paula ter virado as costas para a veterana, que estava de frente para o palco.

‌



Após a situação, Paula se pronunciou e contou que muitos problemas do passado chegaram ao fim quando ela mudou a sua equipe. A cantora ainda disse que acaba levando fama pela atitude de outras pessoas e que foi mal interpretada por Roberta Miranda.

“Olhando esse vídeo da entrevista da Roberta, pude confirmar que às vezes, recortes da vida podem, sim, criar falsas percepções. Assim como resumir toda história e luta de alguém a uma palavra”, disparou.

‌



A dona do hit ‘Pássaro de Fogo’ ainda falou que admira o trabalho da veterana como cantora desde pequena. “Ela foi uma das mulheres pioneiras do sertanejo e também uma inspiração para mim e tantas mulheres que vem lutando por um lugar ao sol”, disse à jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Além disso, em nota enviada à imprensa e publicada na revista Quem, ela se defendeu das acusações. “Nos últimos seis anos, venho trabalhando com novos empresários e uma nova equipe, e claramente esses contratempos sumiram, o que reflete que acertamos mais do que erramos”, afirmou.

‌



A cantora sertaneja ainda comentou sobre seu comportamento, o que pode ser entendido como uma resposta à situação em que teria ignorado Roberta: “Que sou supertímida muita gente sabe e, sim, em ambientes ainda mais expostos, posso passar ainda mais uma impressão de distanciamento por ser introspectiva”.

“Muitos esperam uma Paula sempre expansiva e falante no primeiro momento. Mas como sempre digo, eu era e sou uma Paula Fernandes em construção, tentando a cada dia ser melhor”, finalizou.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.