Poliana Rocha reage a passeio de iate de Virginia e Vini Jr. Esposa de Leonardo curtiu publicação sobre suposto casal e movimentou as redes sociais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 04/09/2025 - 13h05 (Atualizado em 04/09/2025 - 13h10 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Poliana Rocha curtiu uma publicação sobre o suposto romance entre Virginia Fonseca e Vinícius Jr.

A curtida de Poliana gerou reações entre os internautas, que especularam sobre a situação.

Virginia e Vini Jr. foram vistos juntos em um iate de luxo na Espanha, aumentando os rumores do relacionamento.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Poliana curtiu post sobre Virginia e Vini Jr. juntos em iate Reprodução/Instagram

Será que a fila andou mesmo? O suposto romance entre Virginia Fonseca e Vinícius Jr. segue dando o que falar... mas quem acabou chamando atenção dessa vez foi ninguém menos que Poliana Rocha, ex-sogra da influenciadora e mulher de Leonardo! 👀

Tudo porque Poliana deixou uma curtida bastante polêmica em uma publicação que dizia: “A fila andou? Virginia e Vini Jr. estão curtindo passeio de iate juntos na Espanha”

Pois é! O like não passou batida e os internautas opinaram: “Poliana é das minhas 😂😂😂 ela curte e não tá nem aí ❤️”, afirmou uma pessoa. “Curtiu com carinho, amor e leveza!”, disse outra. “Talvez curtiu porque sabe que a fila andou para ambos”, escreveu uma terceira.

E não para por aí! Após um dia de diversão em Marbella, na Espanha, Virginia e Vini Jr. foram flagrados pelo Portal LeoDias deixando um iate de luxo. A presença dela no país onde o jogador mora só aumentou os rumores de romance.

Será que é só amizade ou vem casalzão por aí? A web tá de olho e a ex-sogra, aparentemente, também! 🔥

