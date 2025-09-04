Poliana Rocha reage a passeio de iate de Virginia e Vini Jr.
Esposa de Leonardo curtiu publicação sobre suposto casal e movimentou as redes sociais
Será que a fila andou mesmo? O suposto romance entre Virginia Fonseca e Vinícius Jr. segue dando o que falar... mas quem acabou chamando atenção dessa vez foi ninguém menos que Poliana Rocha, ex-sogra da influenciadora e mulher de Leonardo! 👀
Tudo porque Poliana deixou uma curtida bastante polêmica em uma publicação que dizia: “A fila andou? Virginia e Vini Jr. estão curtindo passeio de iate juntos na Espanha”
Pois é! O like não passou batida e os internautas opinaram: “Poliana é das minhas 😂😂😂 ela curte e não tá nem aí ❤️”, afirmou uma pessoa. “Curtiu com carinho, amor e leveza!”, disse outra. “Talvez curtiu porque sabe que a fila andou para ambos”, escreveu uma terceira.
E não para por aí! Após um dia de diversão em Marbella, na Espanha, Virginia e Vini Jr. foram flagrados pelo Portal LeoDias deixando um iate de luxo. A presença dela no país onde o jogador mora só aumentou os rumores de romance.
Será que é só amizade ou vem casalzão por aí? A web tá de olho e a ex-sogra, aparentemente, também! 🔥
