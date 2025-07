Preta Gil é levada ao Cemitério do Caju para cremação em cerimônia reservada Velório reuniu familiares, amigos e fãs no Rio de Janeiro em uma despedida marcada por emoção e homenagens à trajetória da cantora Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 25/07/2025 - 15h19 (Atualizado em 25/07/2025 - 15h19 ) twitter

Preta Gil é levada ao Cemitério do Caju para cremação em cerimônia reservada Victor Chapetta - Agnews

O velório de Preta Gil foi encerrado nesta quinta-feira (25), após uma manhã marcada por forte comoção de familiares, amigos e fãs. A cerimônia de despedida aconteceu no Rio de Janeiro e reuniu nomes importantes da música e da televisão, além de admiradores que foram prestar as últimas homenagens à artista.

Agora, o corpo de Preta Gil está sendo levado para o Cemitério do Caju, onde será cremado, conforme seu desejo em vida. A cerimônia de cremação será restrita à família, em um momento de despedida íntimo e reservado.

