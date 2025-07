Roberta Miranda detona mãe de Marília Mendonça: ‘Pode demorar, mas a conta chega’ Sertaneja criticou atitude de Dona Ruth e revelou boicote no meio artístico Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 10/07/2025 - 12h37 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h54 ) twitter

Roberta Miranda disse que não se surpreende mais com Dona Ruth e fez desabafo Reprodução/Instagram/@robertamiranda/@donaruthoficial

Mais uma treta envolvendo a mãe da cantora Marília Mendonça, veio à tona — e dessa vez quem resolveu entrar na história foi ninguém menos que Roberta Miranda. A cantora sertaneja não ficou quieta diante das polêmicas e soltou o verbo contra Dona Ruth nas redes sociais.

Roberta, que já havia demonstrado apoio a Murilo Huff na disputa pela guarda do pequeno Léo, filho da eterna Rainha da Sofrência, resolveu se posicionar mais uma vez!

A sertaneja gravou um vídeo reagindo à informação de que Dona Ruth teria exigido 50% do seguro de vida referente às outras quatro vítimas do acidente aéreo que tirou a vida de Marília Mendonça.

A fala de Roberta deixou muita gente de queixo caído. “Cada vez mais são surpresas terríveis” e “pode demorar, mas a conta chega”, disparou a cantora.

‌



E não parou por aí! Roberta Miranda ainda aproveitou o momento para reclamar de um suposto boicote que estaria sofrendo dentro do meio musical.

Segundo ela, um colega sertanejo teria boicotado sua participação em um show em Campina Grande, e dois empresários teriam dito para não contratá-la porque ela seria “chata” e “exige jatinho”.

‌



O clima esquentou e a internet, claro, já está fervendo com os desdobramentos desse babado! Enquanto isso, Dona Ruth segue no centro das polêmicas envolvendo o nome e o legado de Marília Mendonça.

Será que essa história ainda vai render mais capítulos? 👀

