Veja 7 famosos que já usaram tornozeleira eletrônica Descubra quem são os famosos que já passaram por essa experiência inusitada Fabíola Reipert 18/07/2025 - 14h16

O assunto do dia de hoje é a tornozeleira eletrônica. Você sabia que o mundinho pantanoso dos famosos já adotou o acessório? Dá uma olhada em quem já usou a tornozeleira.

Marcelo Falcão

Marcelo Falcão Reprodução/Instagram/@marcelofalcao

O ex-vocalista da banda O Rappa precisou usar a tornozeleira eletrônica em 2021, após ter a prisão domiciliar decretada por não pagar a pensão alimentícia da filha Aghata Cristal Silveira. Marcelo passou 60 dias em regime domiciliar.

Dado Dolabella

Dado Dolabella Reprodução/Instagram/@dadodolabella

Dado Dolabella teve prisão domiciliar decretada em 2019 por ofender a ex-mulher Viviane Sarahyba. Além de ser acusado de violência doméstica, o ator também já foi preso por não pagar pensão alimentícia. Ele foi detido em 2018 devido a uma dívida de R$ 196 mil, mas foi solto dois meses depois.

José Dumont

MP-RJ encaminha novo pedido de prisão contra ator José Dumont

O ator foi acusado de armazenar pornografia infantil em 2023 e cumpriu pena de um ano e dez dias em regime domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica.

André Gonçalves

André Gonçalves, Bil Araújo e mais famosos que já fizeram harmonização facial Divulgação

André fez um acordo com a Justiça de Santa Catarina para cumprir pena de 60 dias por dívidas de pensão alimentícias avaliadas em R$ 350 mil, devido ao processo movido pela sua ex-mulher Cynthia Benini.

Lindsay Lohan

Lindsay Lohan Reprodução/Instagram/@lindsaylohan

A estrela de Hollywood, que teve seu auge no início dos anos 2000, marcou na internet ao aparecer pela primeira vez com uma tornozeleira eletrônica em 2007. Lindsay teve que cumprir prisão domiciliar por dirigir embriagada. A atriz ainda arranjou um ótimo jeito para estilizar o assessório com a ajuda da marca Chanel, que criou uma linha de “capinhas” para o apetrecho.

Paris Hilton

Paris Hilton Reprodução/Instagram/@parishilton

A herdeira do império de hotéis Hilton foi condenada a prisão domiciliar por 40 dias em 2007 por dirigir alcoolizada e teve que utilizar a tornozeleira eletrônica. Paris teve a pena reduzida para 23 dias devido ao seu bom comportamento.

Anna Delvey

Anna Delvey Reprodução/Instagram/theannadelvey

A socialite de origem russa tem um histórico repleto de fraudes, farsas e polêmicas que levaram a ser condenada ao regime domiciliar por quatro a 12 anos, em 2021. Sua história de fraudar hotéis, restaurantes, bancos e um operador de jato particular em mais de US$ 200.000 (aproximadamente, R$ 1 milhão) rendeu uma série de sucesso sobre o caso. Anna chegou a participar do reality americano Dancing with the Star, no qual dançou ainda com a tornozeleira eletrônica.

