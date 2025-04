Simone dá show de deselegância ao debochar de presente ‘feio’ que recebeu de fã Ex-dupla de Simaria ganhou vestido e o criticou na frente de todo mundo Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 14/04/2025 - 11h53 (Atualizado em 14/04/2025 - 12h03 ) twitter

Simone Mendes ganhou vestido de presente de fã Reprodução/Instagram/@simonemendes

A cantora Simone Mendes recebeu um vestido de presente de uma fã durante um show em Londrina, no Paraná, mas sua reação foi diferente do esperado…

Ao receber a peça de roupa, a sertaneja teve um ataque de sinceridade e disse que ele era feio. “Eu juro que se meu marido me ver com esse vestido, ele não sobe mais nunca”, disparou a artista.

Em seguida, a cantora ainda questionou: “Amiga, você gostou mesmo? Achou parecido comigo? Mas eu gostei, mais ou menos, mas gostei. A galera que trouxe o celular, liga a lanterna do celular com esse vestido feio, me ajuda”.

A situação dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto algumas pessoas criticaram Simone por ser sincera demais, outras defenderam a artista. “Ela tem que mentir pra agradar vocês é? 😂“, escreveu um usuário. ”Simone é a cantora mais humilde q eu já vi! Roupa feia parece de uma velha", disse outro.

Não precisava, né? Ela poderia ter apenas agradecido e pronto. Depois, era só não usar...

