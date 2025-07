Sophie Charlotte muda de postura e dá show de simpatia com figurantes A atriz passou a tratar bem os colegas em gravação de novela Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 21/07/2025 - 09h10 (Atualizado em 21/07/2025 - 09h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sophie Charlotte até aceitou tirar foto com figurantes em gravação de novela Reprodução/Instagram/@sophiecharlotte1

Depois de ser relatado aqui que Sophie Charlotte teve ataque de estrelismo durante cenas gravadas em São Paulo, a atriz mudou totalmente o comportamento na semana seguinte.

Neste sábado (19), houve continuação da gravação de novela na região central de São Paulo. Sophie já chegou diferente logo pela manhã. Estava sorridente e deu bom dia a todos, desejando uma ótima gravação.

RESUMO DA NOTÍCIA Sophie Charlotte mudou seu comportamento durante gravações de novela em São Paulo.

Após ser criticada por seu estrelismo, a atriz se mostrou mais simpática e amigável.

Ela cumprimentou a equipe, aceitou tirar fotos com figurantes e agradeceu a todos pelo trabalho.

Na semana anterior, sua postura foi considerada inaceitável pelo Sindicato dos Artistas do RJ. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Depois até aceitou tirar fotos com figurantes (vídeo ela não quis), mas pediu para esperarem ela colocar um roupão para não expor o figurino da novela.

No final, agradeceu a todos, dizendo que sem eles, os atores figurantes, as cenas não acontecem.

‌



Na semana passada, ela estava com cara de poucos amigos e não quis contato com os figurantes.

O Sindicato dos Artistas do RJ até soltou nota de repúdio dizendo que essa postura dela era inaceitável.

‌



Que bom que a história teve final feliz, né?

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.