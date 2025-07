Sophie Charlotte dá show de estrelismo e antipatia em gravação Atriz não queria que figurantes de novela ficassem perto dela Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 15/07/2025 - 10h46 (Atualizado em 15/07/2025 - 10h53 ) twitter

Sophie Charlotte não quis contato com figurantes em gravação 'A Hora da Venenosa

Durante a gravação de cenas de uma novela em que Sophie Charlotte será a protagonista, que aconteceu no Terminal Bandeira, em São Paulo, a atriz foi bem antipática com parte da equipe. A “querida” mandou uma pessoa da produção afastar os atores figurantes, pois não queria contato com eles. 🙄

A cena era simples: sua personagem esperava o transporte público em um ponto de ônibus. Havia um banco no local, mas Sophie não queria que os figurantes — que também faziam parte da cena — se sentassem ao seu lado. Queria todos de pé e bem afastados da “madame”.

Em determinado momento, Sophie se irritou tanto que decidiu ficar dentro do ônibus até o momento exato da gravação, só para garantir que ninguém chegasse perto dela.

E não parou por aí… Na hora do almoço, a “fofa” comeu com um segurança ao lado para não ser incomodada. E, pasme: fez o homem retirar o prato dela da mesa depois que terminou.

‌



O curioso é que teve gente que nem sabia quem era Sophie Charlotte…

Ah, o mundinho pantanoso dos famosos! 🐍

