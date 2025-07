Leonardo ‘tenta vender’ gambá como pinscher e diverte a web: ‘Passa no cartão?’ Cantor brincou sobre animal que invadiu sua casa em Goiânia e arrancou risadas dos seguidores Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 14/07/2025 - 14h01 (Atualizado em 14/07/2025 - 14h01 ) twitter

Leonardo divertiu os seguidores ao 'tentar vender' um gambá como se fosse cachorro Reprodução/Instagram/@leonardo

Leonardo aprontou mais uma! O cantor resolveu anunciar a venda do seu suposto “pinscher” nas redes sociais, mas calma… o tal cachorro era, na verdade, um gambá que invadiu a casa da família em Goiânia há algumas semanas.

O bichinho ficou dias no quintal aproveitando as frutas, e claro, virou motivo de piada do sertanejo.“Ele come escorpião, cobra, lacraia… Quem não quiser comprar não atrapalha meu negócio, não, viu?! Eu tô precisando vender esse cachorrinho. Interessados, chamar no inbox”, brincou Leonardo, garantindo que o “novo pet” será solto de volta à natureza.

Nos comentários, os fãs entraram na brincadeira e se dividiram: “Solta o bichinho Leonardo, nenhum bichinho merece ficar preso”, escreveu um seguidor mais sensível. Já outra se divertiu com o bom humor do cantor: “cara eu queria ser amiga do Leonardo véi 😂😂😂 esse cara é icônico”. E teve até quem pensasse na forma de pagamento: “😂 passa no cartão?”

E você, levaria esse “pinscher do mato” para casa? 👀

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.