Saiba quem é Vitória Bohn, a nova namorada de Caio Castro Atriz gaúcha de 23 anos foi vista em clima de romance com o galã durante viagem a Portugal Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 15/07/2025 - 10h14 (Atualizado em 15/07/2025 - 10h26 ) twitter

Caio Castro assumiu namoro com a atriz Vitória Cohn Reprodução/Instagram/@bohnvitoria

Acabou o mistério! Depois de muitas especulações e cliques “despretensiosos”, Caio Castro finalmente assumiu o novo romance! E a sortuda da vez é a atriz e influenciadora Vitória Bohn. O casal fez a alegria dos fãs ao postar, neste domingo (13), uma sequência de fotos bem apaixonadas direto de Portugal.

Caio e Vitória apareceram juntos em vários momentos românticos da viagem: teve passeio a cavalo com mãos dadas, teve jantar à luz de velas e até carinhos trocados em meio à natureza. As fotos foram publicadas nos perfis dos dois no Instagram — e, claro, causaram um verdadeiro alvoroço!

Mas afinal... quem é Vitória Bohn?

A nova dona do coração do galã global tem 23 anos, é natural de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e começou cedo no mundo artístico: faz teatro desde os 13 anos e já foi até Miss RS Infantil em 2011. 👑

Vitória ficou conhecida nacionalmente ao interpretar a personagem Lou na novela Cara e Coragem. Além de atriz, ela também é influenciadora digital e já soma mais de 100 mil seguidores nas redes sociais.

A gaúcha se mudou para o Rio de Janeiro para investir na carreira artística — e, ao que tudo indica, também encontrou o amor por lá! 💕

Essa é a primeira vez que Caio posta oficialmente sobre um relacionamento desde o término com a também influenciadora Daia de Paula, com quem ficou por quase dois anos. Eles terminaram em dezembro de 2023, e desde então, o ator estava na dele… até agora!

Apesar de ainda não terem feito nenhuma declaração oficial, as imagens não deixam dúvidas: o romance está firme e forte!

Agora é esperar para ver se o casal vai continuar dividindo momentos fofos com os fãs... ou se vão manter a linha mais reservada. Mas uma coisa é certa: tá rolando, sim! 👀

