Mãe de Cazuza revela que não quis conhecer irmão 'perdido' do cantor: 'Eu sofreria muito' Lucinha Araújo confirmou que o marido teve um filho fora do casamento e disse que cantor também soube da existência dele Fabíola Reipert|Fabíola Reipert 14/07/2025 - 11h42 (Atualizado em 14/07/2025 - 11h42 )

Mãe de Cazuza, Lucinha Araújo falou sobre filho que o marido teve fora do casamento Reprodução/Instagram

Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, abriu o coração em uma entrevista reveladora, divulgada no último domingo (13), e falou pela primeira vez sobre um irmão do cantor que até então era mantido longe dos holofotes. Isso mesmo: Cazuza, ao contrário do que cantava, não era “Filho Único”!

O tal irmão surgiu publicamente só em 2020, anos após a morte do pai do cantor, João Araújo (1935-2013), com a abertura do testamento.

Segundo Lucinha, o marido teve outro filho fora do casamento, algo que ela já sabia fazia tempo. “Eu sempre soube [do filho fora do casamento]. E coitado, ele não tem culpa, foi embora para os Estados Unidos. Quando João morreu, ele recebeu a herança dele, e são coisas da vida. O que você pode fazer?”, contou à revista Marie Claire.

Lucinha revelou ainda que o próprio Cazuza foi informado sobre o irmão, mas só no fim da vida — e os dois nunca chegaram a se conhecer. “O Cazuza também [sabia], mas já estava muito doente [quando contamos], então ele não chegou a conhecê-lo”, revelou.

‌



E mesmo após a verdade vir à tona, ela confessa que preferiu se afastar dessa história: “Eu sofreria muito. Fiz tudo o que tinha que fazer e pronto”.

