Hailey Bieber perde a linha e manda recado após novo álbum de Justin Bieber: 'Caiu a ficha?' Reação da modelo ao lançamento de 'Swag' pegou fãs de surpresa Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 11/07/2025 - 13h40 (Atualizado em 11/07/2025 - 13h58 )

Haily Bieber não poupou palavras e rebateu críticas com recado nas redes sociais Reprodução/Instagram/@haileybieber

O clima esquentou nas redes sociais após o lançamento surpresa do novo álbum de Justin Bieber, intitulado Swag, na madrugada desta sexta-feira (11). Mas o que realmente chamou atenção não foram só as letras com possíveis indiretas sobre o casamento com Hailey Bieber — foi a reação sem papas na língua da própria mulher do cantor.

Ao repostar a imagem de um outdoor em plena Times Square, com a capa do álbum onde aparecem ela, Justin e o filho do casal, Jack, Hailey não mediu palavras.

A empresária soltou o verbo e mandou um recado afiado para os críticos de plantão: “Será que agora caiu a ficha pra vocês, seus fracassados do c****?” 😳

O comentário viralizou rapidamente e dividiu opiniões na internet. Para muitos, foi uma resposta direta às especulações sobre uma possível crise no casamento. Outros ficaram chocados com o tom nada sutil do recado.

‌



Enquanto isso, nas músicas, fãs especulam que Justin admite dificuldades na relação e fala até em “dar um tempo”, mas reforça que não pretende sair do lado da esposa.

Será que vem reconciliação definitiva ou mais treta por aí? 👀

