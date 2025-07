Ex de MC Daniel rebate amigo que chamou o cantor de ‘tóxico, abusivo, agressivo e enganador’ Lorena Maria desmentiu as acusações feitas por Rapha Werneck e defendeu o funkeiro Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 14/07/2025 - 11h00 (Atualizado em 14/07/2025 - 11h00 ) twitter

Lorena Maria defendeu MC Daniel após acusações

A treta envolvendo MC Daniel e Lorena Maria continua pegando fogo! Após o término, um amigo de Lorena, Rapha Werneck, usou as redes sociais para soltar o verbo contra o cantor. 🔥

Nos stories, ele chamou o funkeiro de “tóxico, abusivo, agressivo e enganador”, afirmando que tudo era uma encenação para o funkeiro parecer o bonzinho. “Lorena se livrou, sim. Nenhuma mulher merece um cara desses. FALSO!”, detonou.

Rapha também acusou o cantor de manipulação, promessas falsas de amor e comportamentos de “homem narcisista”. E garantiu: “Essa é só uma parte da história, tem muito mais para contar.”

Mas Lorena não ficou calada e se posicionou para desmentir tudo. “Não procede absolutamente NADA do que o Rafael falou. NADA. Não sei com qual intenção, até pq destruir mais o que não é? Se eu JAMAIS vim expor alguém ou difamar, NINGUÉM tem direito de fazer isso! Não procede!”, afirmou a influenciadora.

‌



E para apimentar a novela, a atriz Mel Maia, que já foi namorada de MC Daniel, curtiu a publicação onde Rapha fez as acusações e depois compartilhou nos stories a frase: “No tempo certo. Sempre no tempo certo.”

Que barraco, hein? 🐍

