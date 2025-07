Fabiano, da dupla com César Menotti, fala pela primeira vez após acidente de carro: ‘Livramento’ Cantou tranquilizou fãs e explicou o motivo de manter show que estava marcado Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 14/07/2025 - 10h00 (Atualizado em 14/07/2025 - 10h08 ) twitter

Fabiano detalhou ocorrido e agradeceu apoio Reprodução/Instagram; Divulgação/Corpo de Bombeiros

O cantor Fabiano, da dupla sertaneja César Menotti & Fabiano, usou seu Instagram, na noite do último domingo (13), para se manifestar sobre o acidente de carro que sofreu durante a tarde, enquanto seguia para uma apresentação em Cordeiro, no Rio de Janeiro.

Em um vídeo, o cantor agradeceu pelas mensagens de apoio e falou sobre o livramento que tiveram no acidente: “Boa noite, galera. Vocês devem ter visto aí as notícias de um acidente que nós sofremos hoje, eu e o Heleno (profissional da equipe do sertanejo), vindo de Belo Horizonte (MG) para o interior do Rio de Janeiro, para Cordeiro, para o show de hoje”, iniciou.

“Tivemos um livramento muito grande na BR-40 ali, bem próximo de Juiz de Fora, mas graças a Deus, apesar do carro ter acabado, nós estamos muito bem. Heleno teve um pequeno corte na mão, mas tá muito bem, eu tô zerado, graças a Deus, o rapaz que estava no outro carro também está 100%, tá zerado, e um livramento que nosso senhor Jesus Cristo nos deu”, destacou.

O artista ainda explicou a decisão de seguir com a apresentação marcada: “Então a gente segue firme e forte no show de hoje, eu quis manter o show porque estou muito bem, não tinha porque não vir aqui cumprir e comemorar essa benção de Deus na minha vida, na vida do Heleno e na vida do Antônio, o outro rapaz. Muito obrigado por todas as mensagens de carinho, de atenção, por todas as orações e por toda a torcida por nós aí. Muito obrigado do fundo do coração.”

‌



Por fim, Fabiano expressou sua gratidão por estar vivo e poder continuar fazendo o que ama: “Vim para o show, vim com o coração feliz porque Deus me deu uma oportunidade de estar vivo, então eu tinha que estar aqui hoje para comemorar essa vitória que foi passar ileso desse acidente, poder estar no palco fazendo aquilo que a gente ama e gosta, cantando, levando alegria. Muito obrigado por tudo e que Deus abençoe todos vocês em nome do nosso senhor Jesus Cristo.”

Antes do vídeo, a assessoria da dupla já havia divulgado um comunicado: “Fabiano saiu de Belo Horizonte/MG com destino ao Rio de Janeiro. O acidente ocorreu na BR-040, em Juiz de Fora na tarde de hoje, 13. Além do cantor, seu secretário também estava no veículo. Felizmente, ambos estão bem e seguem a caminho da cidade de Cordeiro/RJ onde terá uma apresentação da dupla César Menotti & Fabiano”, informaram.

