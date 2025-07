Gkay chama atenção ao usar ‘vestido de boia’; saiba quanto custou a peça Look inflável usado pela influenciadora é assinado por marca americana e é avaliado em cerca de R$ 10 mil Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 14/07/2025 - 12h42 (Atualizado em 14/07/2025 - 12h50 ) twitter

Gkay usou vestido inflável de R$ 10 mil Reprodução/Instagram/@gessica

A influenciadora Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, deu o que falar ao surgir nas redes sociais com um vestido inusitado que mais parecia uma boia — e detalhe: a peça está avaliada em nada menos que R$ 10 mil! 😱

Em um vídeo no Instagram, Gkay aparece com o look rosa chamativo, feito de plástico inflável, e ironizou o visual na legenda: “Nesse pique aqui, vai terminar em dois anos. Vocês têm que curtir esse vídeo por dó.”

O modelito é assinado pela designer Talia Abbe, da grife norte-americana Tabbe, e está à venda por US$ 1.780 no site oficial — algo em torno de R$ 10 mil na cotação atual.

Segundo a descrição do produto, a peça é feita sob encomenda e contém látex inflável, o que explica a vibe de brinquedo de piscina.

E o melhor (ou pior!) vem depois: Gkay ainda mostrou que, por trás da produção fashionista, teve que passar por um belo perrengue. No vídeo, contou que precisou inflar o vestido manualmente, já que o celular, que ela usava como bomba de ar, descarregou bem na hora! 😂

