Gkay revela que quase foi barrada na imigração após mudar o rosto e reverter procedimentos estéticos

A influenciadora digital Gessica Kayane, conhecida como Gkay, revelou que quase foi barrada pela imigração dos Estados Unidos por causa das mudanças em sua aparência. Isso porque os policiais compararam as fotos do passaporte com o rosto atual de Gkay que, recentemente, fez reversão de procedimentos estéticos. Para comprovar a sua identidade, a influenciadora disse que precisou mostrar um "antes e depois" em seu perfil nas redes sociais.



