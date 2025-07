Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro solta nota de repúdio após estrelismo de Sophie Charlotte Atriz teria evitado contato com figurantes durante gravação e causado revolta entre colegas Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 16/07/2025 - 12h42 (Atualizado em 16/07/2025 - 12h42 ) twitter

Sophie Charlotte não quis que figurantes ficassem perto dela A Hora da Venenosa

A atriz Sophie Charlotte virou assunto nos bastidores após uma gravação de novela. Segundo relatos, ela teria dado um show de estrelismo e antipatia ao se recusar a ficar próxima dos figurantes. Sophie não queria nem que os atores sentassem ao lado dela em uma cena em que sua personagem esperava o ônibus, sentada em um banco.

Ainda segundo as informações, na hora do almoço, Sophie comeu acompanhada do segurança para não ser incomodada.

A situação chegou ao conhecimento do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro, que não gostou nada do comportamento da atriz e soltou uma nota de repúdio, pedindo respeito à categoria.

“É uma falta de respeito com a categoria de figurantes, que são pessoas extremamente importantes para uma produção, para uma novela, para uma cena. É uma categoria pisada, que luta por 100 reais por dia. Tratam, humilham de uma maneira descomunal essa categoria. E pior de tudo, uma emissora de televisão, que é a TV Globo, aceita isso e fica refém dela [da atriz], botando até segurança”, afirmou o presidente do sindicato, Hugo Gross.

A Globo diz que a informação do estrelismo da Sophie Charlotte não procede.

Então, tá...

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.