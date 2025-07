Filha de Justus surpreende família ao provar gafanhoto com bacon e queijo 🦗

Filha de Justus surpreende fam√≠lia ao provar gafanhoto com bacon e queijo ūü¶ó Durante viagem aos Estados Unidos, Vicky Justus chamou aten√ß√£o ao experimentar petisco ex√≥tico Fab√≠ola Reipert|Fab√≠ola ReipertOpens in new window 16/07/2025 - 12h07 (Atualizado em 16/07/2025 - 12h23 ) twitter

Vicky Justus, de 5 anos, surpreendeu ao provar gafanhoto com bacon e queijo Reprodução/Instagram/@anapaulasiebert

A influenciadora Ana Paula Siebert teve uma surpresa durante a viagem aos Estados Unidos, ao lado da filha, Vicky Justus, de 5 anos, e da enteada, Rafa Justus, de 15. E o motivo? Uma vontade nada convencional da mais nova...

A menina pediu, sem pensar duas vezes, para comer gafanhoto com bacon e queijo! ūü¶óūüßÄūü•ď

‚ÄúA Vicky comprou gafanhoto de bacon com queijo para comer. S√©rio! Quem te ensinou isso? Eu n√£o tenho coragem‚ÄĚ, contou Ana Paula, ainda incr√©dula com a escolha culin√°ria da filha.

Mas a pequena deu um show de maturidade gastron√īmica e respondeu com a maior naturalidade: ‚ÄúN√£o precisa ter nojo, √© bom. √Č salgadinho. √Č ruim, mas √© bom.‚ÄĚ

‚ÄĆ



A m√£e at√© tentou experimentar, mas n√£o conseguiu esconder o nojo: ‚ÄúN√£o √© ruim, mas s√≥ de saber que √© um gafanhoto, d√° nojo‚ÄĚ, explicou a influenciadora.

E quem tamb√©m entrou nessa foi Rafa Justus, que at√© provou o petisco ex√≥tico, mas a express√£o no rosto dela entregou tudo: o gosto do bichinho n√£o agradou em nada! ūü§£

‚ÄĆ



A adolescente est√° curtindo os √ļltimos dias das f√©rias com o pai, a irm√£zinha e a madrasta. Mas, pelo visto, vai levar esse ‚Äúlanche‚ÄĚ inusitado na mem√≥ria para sempre...

Os textos aqui publicados n√£o refletem necessariamente a opini√£o do Grupo Record.