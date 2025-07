Filha de Arlindo Cruz diz que família foi abandonada após AVC do sambista Após lançamento de biografia sobre trajetória do pai, Flora Cruz expôs dificuldades financeiras e emocionais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 16/07/2025 - 11h27 (Atualizado em 16/07/2025 - 11h27 ) twitter

Flora Cruz disse que amigos sumiram após AVC de Arlindo Reprodução/Instagram/@floracruzoficial

A situação não está nada fácil para a família de Arlindo Cruz, e quem decidiu abrir o coração foi a filha do sambista, a influenciadora Flora Cruz, de 22 anos.

Depois do lançamento da biografia O Sambista Perfeito, da editora Malê, ela usou as redes para pedir respeito e fez um desabafo forte sobre tudo que a família tem passado desde que o cantor sofreu um AVC em 2017.

“Em nome de todos os familiares, amigos e principalmente em meu nome, como filha do Arlindo Cruz, gostaria de pedir respeito perante o momento que todos nós estamos vivendo. Meu pai segue internado, estável, sendo bem atendido e cuidado por toda equipe médica. Arlindo segue VIVO!”, disse Flora.

Ela ainda comentou sobre reportagens com informações distorcidas: “Quanto a matérias com inverdades proferidas, muitas falas são baseadas em trechos que dizem respeito de momentos passados.”

‌



E fez questão de deixar claro: “Qualquer atualização, será atualizada por aqui e pelas redes do meu pai, no mais, gostaria apenas de reiterar e implorar por respeito até que vocês entendam de uma vez por todas.”

A jovem ainda contou que, desde o AVC, a família vive dificuldades emocionais e financeiras, e que muitas pessoas que se diziam próximas sumiram quando a situação apertou.

‌



“Fomos muito abandonados, muito! Amizade para mim é minha família. Estamos juntos para tudo, e o resto é colega, parceiro. Amigo é família”, completou.

Flora também revelou detalhes do momento em que tudo mudou: o pai teve o AVC enquanto tomava banho. Um momento comum que virou uma tragédia: “Foi uma lição, principalmente, de que temos que amar como se não houvesse amanhã, porque o amanhã é incerto… A gente não sabe o que vai acontecer com a gente daqui a pouco.”

‌



A situação atual é delicadíssima: Arlindo tem uma doença autoimune, se alimenta por sonda e respira com traqueostomia. Flora revelou que só o plano de saúde custa mais de R$ 30 mil por mês, fora o que não é coberto.

