Treta em família? Cunhada de Virginia reage após ser acusada de imitar a influenciadora Hariany Almeida se defendeu das críticas e desabafou sobre a situação nas redes sociais Fabíola Reipert 27/01/2025 - 14h43

Hariany Almeida e Virginia Fonseca: cunhadas e rivais? Reprodução/Instagram/@hariany e Reprodução/Instagram/@virginia

Não é de hoje que uma possível rivalidade entre as influenciadoras Virginia Fonseca e Hariany Almeida é comentada na internet. As duas são cunhadas e noras do cantor sertanejo Leonardo.

A última polêmica surgiu com o lançamento da nova marca de moda de Hariany, a “We Mood”, que tem um nome parecido com o da empresa de cosméticos de Virginia, a “We Pink”. Coincidência ou não, a namorada de Matheus Vargas passou a ser acusada de imitar a esposa de Zé Felipe.

Em um vídeo no TikTok, no entanto, Hariany desabafou sobre o assunto e ainda elogiou a cunhada. “Eu vim aqui me defender e, nesse contexto, eu aproveito para defender a própria Virginia. Tem muita gente que acha assim: ‘nossa, tá querendo fazer as coisas pra querer competir, copiar’. Nesse bafafá todo, a gente só somou uma para a outra”, disparou.

A influenciadora ainda revelou que sempre trabalhou com moda e que escolheu o nome “We Mood” pensando no que ele significa e não em razão da marca da mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Ela também reforçou que não existe competição com Virginia.

‌



“Vocês tem uma visão muito errada sobre as pessoas. Eu não acho que ela ia me julgar. Sabe por quê? Enquanto o povo tá espumando, ela tá tirando foto com meu biquíni na neve e está postando. Entendeu? Ela está me apoiando”, comentou Hariany.

Por fim, a namorada de Matheus Vargas disse que sempre foi abraçada pela família do sertanejo e que a esposa de Zé Felipe tem um bom coração. “Eu estou na família da pessoa, não estou ali para competir, estou para poder somar e ter uma conexão real com todo mundo”, concluiu.

@harianyoficial Respondendo a @Gabriel lima sobre wemood… wepink… Virgínia kkk tô copiando ou não tô, respondendo as cobra criada pra ver se quieta o facho. ♬ som original - Hariany

