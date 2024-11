Acusado de vazar vídeo íntimo de Reynaldo Gianecchini pode pegar 5 anos de prisão

O vídeo que mostra Reynaldo Gianecchini em um momento íntimo virou caso de polícia. Júlio César, acusado de vazar as imagens, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo e pode pegar até cinco anos de prisão caso seja confirmada a ação. Ele, no entanto, afirma que não divulgou as imagens e alega que seu celular foi hackeado. Saiba mais sobre essa história!