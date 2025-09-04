Agora é oficial? Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados deixando iate na Espanha

Será que agora é oficial? Virginia Fonseca e Vini Jr. passaram o dia juntos em um iate de luxo em Marbella, na Espanha, e foram flagrados por fãs deixando o barco. Em vídeos, é possível ver os dois andando separados pela embarcação.

Lembrando que os rumores sobre um relacionamento entre eles aumentam a cada dia. Virginia chegou a visitar o estádio do Real Madrid, time em que Vini está jogando. Ela também foi a festas organizadas por ele no Rio de Janeiro, e já rolava um clima de intimidade entre os dois.

Apenas dois meses depois do fim do casamento de cinco anos com o filho de Leonardo, o Zé Felipe, parece que Virginia já fez a fila andar!

