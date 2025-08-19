Logo R7.com
Alessandra Negrini alerta os fãs ao ver golpes usando o seu nome: 'Não seja trouxa'

Segundo a atriz, criminosos aplicaram a imagem dela em perfis e sites falsos

Fabíola Reipert|Do R7

Alessandra Negrini alertou os fãs nas redes sociais que estão usando o seu nome e imagem para aplicar golpes. A atriz pediu que as pessoas não cliquem em links suspeitos achando que é ela que está por trás. "Não seja trouxa", disparou Alessandra. Veja!

