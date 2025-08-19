Alessandra Negrini alerta os fãs ao ver golpes usando o seu nome: 'Não seja trouxa'

Alessandra Negrini alertou os fãs nas redes sociais que estão usando o seu nome e imagem para aplicar golpes. A atriz pediu que as pessoas não cliquem em links suspeitos achando que é ela que está por trás. "Não seja trouxa", disparou Alessandra. Veja!



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!