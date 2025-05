Nova aposta! Ximbinha acaba de se lançar em carreira solo com a divulgação do clipe de 'Loirinha', seu novo projeto. Nele, o artista canta, dança e toca. Lembrando que ele já fez parte de cinco duplas com mulheres, entre elas Joelma.



